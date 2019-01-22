Uğur Mumcu şiir ve müzikle anılacak
10 dakika önce
Odunpazarı Belediyesi, 24 Ocak 1993'de katledilen gazeteci- yazar Uğur Mumcu'yu bir dizi program ile anacak.
26 yıl önce aracına konan bombanın patlaması sonucunda hayatını kaybeden Uğur Mumcu, Odunpazarı Belediyesi tarafından adına açılan Uğur Mumcu Parkı'nda anılacak. Mumcu'nun bombalı saldırıya uğradığı"06 YR 245" plakalı aracının sergilendiği anıtın önünde düzenlenecek olan anma töreni, 24 Ocak 2019 Perşembe Günü 13.30'da başlayacak.
Uğur Mumcu Parkı'nda yapılacak olan anma programının ardından Yunus Emre Kültür ve Sanat Merkezi'nde "Şiir ve Müzik Dinletisi" gerçekleştirecek. 20.00'de başlayacak olan şiir ve müzik dinletisine ünlü şair ve yazar Ataol Behramoğlu ile Haluk Çetin katılacak.
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Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 04:51 Kaynak: Bültenler
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