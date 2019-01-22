Son Dakika Haberleri: Uğur Mumcu şiir ve müzikle anılacak

Uğur Mumcu şiir ve müzikle anılacak

10 dakika önce

Odunpazarı Belediyesi, 24 Ocak 1993'de katledilen gazeteci- yazar Uğur Mumcu'yu bir dizi program ile anacak.

Uğur Mumcu şiir ve müzikle anılacak, System.String[]

26 yıl önce aracına konan bombanın patlaması sonucunda hayatını kaybeden Uğur Mumcu, Odunpazarı Belediyesi tarafından adına açılan Uğur Mumcu Parkı'nda anılacak. Mumcu'nun bombalı saldırıya uğradığı"06 YR 245" plakalı aracının sergilendiği anıtın önünde düzenlenecek olan anma töreni, 24 Ocak 2019 Perşembe Günü 13.30'da başlayacak.

Uğur Mumcu Parkı'nda yapılacak olan anma programının ardından Yunus Emre Kültür ve Sanat Merkezi'nde "Şiir ve Müzik Dinletisi" gerçekleştirecek. 20.00'de başlayacak olan şiir ve müzik dinletisine ünlü şair ve yazar Ataol Behramoğlu ile Haluk Çetin katılacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 04:51 Kaynak: Bültenler

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Türkiye'nin Önde Gelen Giyim Devi Konkordato İstedi Dünya Bıyık Şampiyonu 'Pala Mevlüt' Hayatını Kaybetti

Kerç Boğazı'ndaki Gemi Yangınından Kurtulan Türk Vatandaşlarının İsimleri Belli Oldu Özhaseki, Belediye Başkan Adaylarına Patladı: Ne Bu Saltanat?
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.1.2019 17:01:27. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Uğur Mumcu şiir ve müzikle anılacak
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]