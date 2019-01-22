Uğur Mumcu şiir ve müzikle anılacak

26 yıl önce aracına konan bombanın patlaması sonucunda hayatını kaybeden Uğur Mumcu, Odunpazarı Belediyesi tarafından adına açılan Uğur Mumcu Parkı'nda anılacak. Mumcu'nun bombalı saldırıya uğradığı"06 YR 245" plakalı aracının sergilendiği anıtın önünde düzenlenecek olan anma töreni, 24 Ocak 2019 Perşembe Günü 13.30'da başlayacak.

Uğur Mumcu Parkı'nda yapılacak olan anma programının ardından Yunus Emre Kültür ve Sanat Merkezi'nde "Şiir ve Müzik Dinletisi" gerçekleştirecek. 20.00'de başlayacak olan şiir ve müzik dinletisine ünlü şair ve yazar Ataol Behramoğlu ile Haluk Çetin katılacak.