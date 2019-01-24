Son Dakika Haberleri: Uğur Mumcu Suikastının 26'ncı Yılı

Uğur Mumcu Suikastının 26'ncı Yılı

30 dakika önce

Gazeteci yazar Uğur Mumcu, ölümünün 26'ncı yılında Amasya'nın Merzifon ve Gümüşhacıköy ilçelerinde anıldı.

Uğur Mumcu Suikastının 26'ncı Yılı, System.String[]
Gazeteci yazar Uğur Mumcu, ölümünün 26'ncı yılında Amasya'nın Merzifon ve Gümüşhacıköy ilçelerinde anıldı.

Gümüşhacıköy Demokrasi Birleşenleri, Uğur Mumcu'nun ölümünün 26. yılı dolayısıyla program gerçekleştirdi.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende konuşan CHP Gümüşhacıköy İlçe Başkanı Hasan Topal, 26 yıl geçmesine rağmen Uğur Mumcu'nun ölümünün hala faili meçhul cinayetler arasında yer aldığını söyledi.

Törene Belediye Başkanı Zehra Özyol ile CHP üyeleri katıldı.

Merzifon

Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Merzifon Şubesi, Uğur Mumcu'nun ölümünün 26. yılı dolayısıyla anma programı düzenledi.

ADD Merzifon Şube Başkanı Faruk İzgin, Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende, Uğur Mumcu'nun Cumhuriyet tarihine ışık verip meşale olduğunu söyledi.

İzgin, "Uğur Mumcu, karanlık güçler karşısında onurla dimdik durdu. Ödünsüzce sürdürdüğü yaşamı boyunca kalemini kimsenin önünde eğmedi. Uğur Mumcu ve diğer gazeteci, yazar, aydınlarımızı saygı, minnet, şükranla anıyoruz. Işıklar, nurlar içinde yatsınlar." diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 04:56 Kaynak: AA

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