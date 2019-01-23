Uğur Mumcu Suikastının 26. Yılı

CHP Kırşehir Milletvekili Metin İlhan ve İl Başkanı Baran Genç, gazeteci Uğur Mumcu'nun, suikasta uğramasının 26. yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımladı.

CHP Kırşehir Milletvekili Metin İlhan ve İl Başkanı Baran Genç, gazeteci Uğur Mumcu'nun, suikasta uğramasının 26. yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımladı.



Milletvekili İlhan, mesajında, 1942 yılında Kırşehir'de dünyaya gelen Uğur Mumcu'nun, 24 Ocak 1993'te bombalı saldırıyla hayatını kaybettiğinde 51 yaşında olduğunu anımsattı.



Türkiye'yi yasa boğan menfur saldırının ardından Ankara'da düzenlenen törenle, Mumcu'yu on binlerce kişinin uğurladığını vurgulayan İlhan, şunları kaydetti:



"Basın, bir ülkenin doğruları ve gerçekleri görmesi, hafızalardan yok edilmeye çalışılan olayları, yaşanan ve yaşatılan acıları unutmaması için önemlidir ve bu bağlamda gazeteciler de halkın sesi olmaktadır. Güç odakları tarafından, geçmiş yıllarda gerçeği ve doğru olanı yansıtmak isteyen araştırmacı, gazeteci ve yazarlar suikastlarla katledildi. Uğur Mumcu'nun ölümünün ardından uzun yıllar geçmesine rağmen suikastı planlayan ve azmettirenlerin açığa çıkarılamaması bir demokrasi ayıbıdır. Toplumun gerçekleri öğrenme ve doğru haberi alma hakkına saygı duyulmasını, tüm gazetecilerin mesleklerini yapmalarına engel olan durumların ortadan kaldırılmasını temenni ediyor, Uğur Mumcu'nun suikasta kurban edilişinin yıl dönümünde bir kez daha saygı, rahmet, minnet ve şükranla anıyorum."



Genç ise 24 Ocak 1993 tarihinde karanlık eller tarafından arabasına konulan bir bombanın patlaması sonucunda yaşamını yitiren Uğur Mumcu'yu özlem ve minnet ile andığını belirtti.



Genç, "Mumcu, ülkemizin yetiştirdiği sayılı ve yeri hiçbir zaman doldurulamayacak büyük bir şahsiyetti. Aydın kimliği ve başarılı meslek hayatıyla gazeteci olmasının ötesinde ömrünü Türkiye'nin çağdaşlaşma ve gelişme mücadelesine adayan, Uğur Mumcu, yazıları ve eserleriyle kalemin kılıçtan keskin olduğunu ortaya koymuştur. Basınımızın onurlu ve korkusuz yazarlarından Mumcu'nun aramızdan ayrılışının 26. yıl dönümünde rahmet ve saygıyla anıyorum." ifadelerini kullandı.

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