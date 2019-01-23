Uğur Mumcu Suikastının 26. Yılı

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Uğur Mumcu'nun 26. ölüm yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımladı.

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Uğur Mumcu'nun 26. ölüm yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımladı.



Gürkan mesajında, 24 Ocak 1993'te Ankara'da Karlı Sokak'taki evinin önünde düzenlenen suikast sonucu yaşamını yitiren demokrasi şehidi Uğur Mumcu'yu bir kez daha özlem, minnet ve saygıyla andıklarını belirtti.



Uğur Mumcu'nun yaşamını sadece ve sadece gerçekleri yazmaya, toplumu aydınlatmaya adadığını ifade eden Gürkan, mesajında şunları kaydetti:



"Uğur Mumcu, toplumun her kesimi tarafından da saygı duyulan, takdir edilen gerçek bir gazeteciydi. Kocaman bir yüreğe ve cesur bir kaleme sahipti. O, özgürlükten, demokrasiden ve Cumhuriyet'ten asla vazgeçmedi. Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün başlattığı aydınlanma devriminin yılmaz savunucu olan Uğur Mumcu, mertçe, korkusuzca, canı pahasına; doğruları dile getirmekten bir an bile vazgeçmedi. Türk halkında derin izler bırakan yurtsever, cesur ve aydınlık kalem, Cumhuriyeti, bağımsızlığı, özgürlüğü ve hukukun üstünlüğünü savunan Uğur Mumcu'yu aramızdan ayrılışının 26. yılında saygı ve özlemle anıyor, nice Uğurlar yetişmesini diliyorum."

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Fatma Girik'in, Ayşen Gruda'nın Ölümü Üzerine Yaptığı Açıklama, Sosyal Medyada Gündem Oldu

Kerç Boğazı'ndaki Gemi Yangınında Ölen Gencin, Stajdaki Son Seferi Olduğu Ortaya Çıktı

Adnan Oktar'ın Cezaevindeki Son Hali Herkesi Şaşırttı

Dusko Tosic'i Aldattığı İddia Edilen Jelena Karleusa: Kimseyi Öldürmedim, Hırsızlık Yapmadım