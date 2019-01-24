Uğur Mumcu Suikastının 26. Yılı

Gazeteci Uğur Mumcu'nun, suikasta uğramasının 26. yılı dolayısıyla yürüyüş yapıldı.

Gazeteci Uğur Mumcu'nun, suikasta uğramasının 26. yılı dolayısıyla yürüyüş yapıldı.



Batıkent metro durağından başlayan yürüyüş, Uğur Mumcu parkında son buldu.



Yenimahalle Belediye Başkan Vekili Mehmet Kartal, park içerisinde bulunan Uğur Mumcu heykeline çelenk bıraktı.



Uğur Mumcu'nun hep halkının yanında olduğunu ve genç yaştan itibaren gazetecilik yapmaya başladığını ifade eden Kartal, cinayetin aydınlatılamadığını söyledi. Kartal, "Tetiği çekenler için birkaç adres gösterildi. Birileri yargılandı. Ancak asıl güç asla ortaya çıkmadı." dedi.



Kartal, Uğur Mumcu'yu öldürenlerin, aynı zamanda 12 Mart ve 12 Eylül darbesi ile 15 Temmuz kalkışmasının da organizatörü olduğunu, bu organizasyonun arkasındaki gücün de Amerika olduğunu ifade etti.



Yürüyüşe sivil toplum kuruluşları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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