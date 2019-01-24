Uğur Mumcu Suikastının 26. Yılı

Zonguldak'ta, gazeteci ve yazar Uğur Mumcu'nun bombalı suikast sonucu katledilmesinin 26. yılı dolayısıyla anma töreni düzenlendi.

Zonguldak'ta, gazeteci ve yazar Uğur Mumcu'nun bombalı suikast sonucu katledilmesinin 26. yılı dolayısıyla anma töreni düzenlendi.



Zonguldak Demokrasi Platformu üyeleri, kent merkezi önündeki Madenci Anıtı'nda toplanmalarının ardından Valilik binasına kadar yürüdü.



Platform Sözcüsü Erdoğan Kaymakçı, burada yaptığı konuşmada, ölümünün üzerinden 26 yıl geçmesine rağmen, yoğun bir özlem, sevgi ve kitlesel törenlerle Mumcu'yu andıklarını belirterek, "Uğur Mumcu, kalemini hep gerçeklerden yana kullanmış gerçek bir gazeteciydi. Yaklaşık 30 yılı aşkın gazetecilik döneminde yazdığı ve her biri gündemi sarsan yüzlerce haberden hiçbiri tekzip bile edilmedi. Onun alçakça öldürülmesinin üzerinden 26 yıl geçti." deyi konuştu.



Açıklamanın ardından etkinlik sona erdi.

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