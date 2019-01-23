Uğur Mumcu suikastının üzerinden 26 yıl geçti
1 saat önce
Araştırmacı gazeteciliğin duayen isimlerinden Uğur Mumcu, Ankara'da evinin önünde uğradığı saldırı sonucu hayatını kaybettiğinde 51 yaşındaydı.
Araştırmacı gazeteciliğin duayen isimlerinden Uğur Mumcu, Ankara'da evinin önünde uğradığı saldırı sonucu hayatını kaybettiğinde 51 yaşındaydı.
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Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 12:07
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