Son Dakika Haberleri: Uğur Mumcu suikastının üzerinden 26 yıl geçti

Uğur Mumcu suikastının üzerinden 26 yıl geçti

1 saat önce

Araştırmacı gazeteciliğin duayen isimlerinden Uğur Mumcu, Ankara'da evinin önünde uğradığı saldırı sonucu hayatını kaybettiğinde 51 yaşındaydı.

Uğur Mumcu suikastının üzerinden 26 yıl geçti, System.String[]
Araştırmacı gazeteciliğin duayen isimlerinden Uğur Mumcu, Ankara'da evinin önünde uğradığı saldırı sonucu hayatını kaybettiğinde 51 yaşındaydı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 12:07 

Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Özhaseki, Belediye Başkan Adaylarına Patladı: Ne Bu Saltanat? Tuğba Ekinci'den Eski Sevgililerini Kızdıracak Açıklama!

Gazete Dağıtıcısı, Afgan Ailenin Hayatını Kurtardı Afrin'de Patlama! 3 ÖSO Mensubu Hayatını Kaybetti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.1.2019 13:40:34. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Uğur Mumcu suikastının üzerinden 26 yıl geçti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]