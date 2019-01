Uğur Mumcu'suz 26 Yıl Geçti

Her yıl Üçyol Uğur Mumcu Anıtı'nın önünde düzenlenen anma töreni olumsuz hava koşulları nedeniyle bu sosyal tesislerde düzenlendi. Törene Karabağlar Belediyesi Başkan Vekili Alev Ağrı, İzmir Gazeteciler Cemiyet Başkanı Misket Dikmen, CHP Karabağlar İlçe yönetim kurulu üyeleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, belediye meclis üyeleri, muhtarlar, birim müdürleriile çok sayıda vatandaş katıldı.

Yurtseverlik anlayışı bizim rehberimiz oldu

Törende ilk konuşmayı Uğur Mumcu'nun yazılarını yazdığı Cumhuriyet Gazetesi'nin İzmir Temsilcisi Hakan Dirik yaptı. Bu mesleğe başladığında Uğur Mumcu'nun gazetecilik anlayışı ve yurtseverlik anlayışının kendisine rehberlik ettiğini belirterek "Onun yazılarını yeniden okumak bugünü anlamlandıracaktır. Bu etkinlik için Karabağlar Belediyesi'ne teşekkür ediyorum" dedi.

Mumcu'nun sözleri her geçen yıl daha da kıymetlenecek

İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Misket Dikmen ise Uğur Mumcu'nun dimdik bir kalem olduğunu, yazdıklarıyla o günlerden bugünleri işaret ettiğini belirterek,"O günleri hiç soldurmamamız ve o kalemlere sahip çıkmamız gerekiyor" dedi. Ülkemizde 1909 yılından bu yana toplam 65 gazeteci, sıkılan kurşun ve bombalarla can verdiğini belirten Dikmen,"Bu 65 gazeteciye sıkılan her kurşun halkın özgürlüğüne sıkılmış bir kurşundur. Biz gücümüzü asla elimizden bırakmamalıyız. Uğur Mumcu'nun bu sözleri ve yazdıkları önümüzdeki yıllar için de geçerli ve her geçen gün daha da kıymetlenecek. Bizler meçhul cinayetlerle yaşamdan kopartılan Uğur Mumcu ve basın şehitlerimizi unutmayacağız. Onların verdiği özgürlük, laiklik, bağımsızlık mücadelesini yere düşürmeyeceğiz. Aydınlanma yolundaki tüm emekleri için Uğur Mumcu'yu ve basın şehitlerimizi saygı ve özlemle anıyoruz" dedi.

Bugünleri gelecek kuşaklara aktarmalıyız

Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu'nun şehir dışında olması nedeniyle Başkan Vekili Alev Ağrı da günün anlamına ilişkin bir değerlendirme yaptı. Ağrı, bir Ocak ayında adeta yas tutan bir havada birlikte oldukları için katılımcılara teşekkür etti. Bir sınıf arkadaşının Uğur Mumcu ile yaşadığı anısını aktararak Uğur Mumcu'nun insani yönüne değinen Alev Ağrı, Mumcu'yu hüzünle anmak yerine bu günleri gelecek kuşaklara aktarmak için bir vesile olarak gördüklerini belirterek,"Uğur Mumcu hafızalarımızda çağdaş ve tam bağımsız bir Türkiye için verdiği mücadele ile anılacak. Onu saygı ve minnetle anıyoruz" dedi ve Mumcu'nun söylediği "Bir insan kendi ülkesinin devrimcisi olmalı" sözüyle veda etti.

Konuşmaların ardından katılımcılar anı defterine duygularını yazarak karanfil bıraktı.