Uğur Mumcu Yol Koşusu'nun 10.'su yapıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Uğur Mumcu Yol Koşusu'nun 10.'su yapıldı - Son Dakika

Uğur Mumcu Yol Koşusu'nun 10.'su yapıldı

6 saat önce

Kartal Belediyesi tarafından, araştırmacı gazeteci Uğur Mumcu'nun anısına düzenlenen "Uğur Mumcu Yol Koşusu"nun 10.'su sporcular ve vatandaşların katılımıyla yapıldı.

Kartal Belediyesi tarafından, araştırmacı gazeteci Uğur Mumcu'nun anısına düzenlenen "Uğur Mumcu Yol Koşusu"nun 10.'su sporcular ve vatandaşların katılımıyla yapıldı.

Uğur Mumcu Kültür Merkezi önünde toplanan katılımcılar, saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı'nı okudu.

Katılımcılara Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen deprem dolayısıyla siyah bandana dağıtıldı.

Kartal Belediye Başkan Yardımcısı Oktay Aksu, belediye olarak depremzedelere yardım kampanya başlattıklarını belirterek, "Siz değerli komşularımızdan da bu kampanyaya destek vermelerini rica ediyorum. Bugün 10.'sunu düzenlediğimiz bu koşu, 27 yıl önce kaybettiğimiz Uğur Mumcu anısına yapılıyor. Uğur Mumcu'yu bir sabah arabasının kontağına bastığında kaybettik, suikaste kurban verdik ve ne yazık ki hala failleri bulunamadı. Bu anlamlı güne katkı sunduğunuz için sporcu kardeşlerimi alkışlıyorum." diye konuştu.

Katılımcılar arasında bulunan Kenan Ercan, 2 yaşındaki ikizleri Doruk Ege ve Batualp'i bebek arabasına bindirerek koşuya katıldı.

Geçen seneki koşuya çocuklarına tulum giydirerek katıldıklarını anlatan Ercan, "Depremde hayatını kaybeden ailelere başsağlığı, yaralılara şifa diliyorum. Biz her yıl bu özel günde geliyoruz. Daha önce çocuklarımız yokken de geliyorduk. Bu sene yedinci senemiz, çocuklarımızla ikinci senemiz. İnşallah çocuklarımız büyüdükçe de katılmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Koşunun sona ermesinin ardından dereceye girenlere ödülleri takdim edildi.

Uğur Mumcu Yol Koşusu'nun 10.'su yapıldı

Kartal Belediyesi, Uğur Mumcu, Kartal, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 12:43 Kaynak: AA
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