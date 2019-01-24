Son Dakika Haberleri: Uğur Mumcu, Zonguldak'ta Anıldı

Uğur Mumcu, Zonguldak'ta Anıldı

26 dakika önce

yazar Uğur Mumcu, ölümünün 26'ncı yılında Zonguldak'ta düzenlenen programla anıldı.

Uğur Mumcu, Zonguldak'ta Anıldı, System.String[]
GAZETECİ- yazar Uğur Mumcu, ölümünün 26'ncı yılında Zonguldak'ta düzenlenen programla anıldı.

Zonguldak Demokrasi Platformu'nca Madenci Anıtı'nda düzenlenen anma törenine, yaklaşık 200 kişi katıldı. Uğur Mumcu'nun fotoğrafının bulunduğu çelengi taşıyan grup, Gazipaşa Caddesi'ni takiben valilik önüne kadar yürüdü. Zonguldak Demokrasi Platformu Sözcüsü Erdoğan Kaymakçı, üzerinde Mumcu'nun fotoğrafının bulunduğu 'Unutmadık, unutmayacağız' yazılı çelengi Atatürk Anıtı'na bıraktı. Burada konuşma yapan Kaymakçı, "Bugün ölüm yıl dönümü nedeniyle buraya toplandığımız Uğur Mumcu, kalemini hep gerçeklerden yana kullanmış gerçek bir gazeteciydi. 30 yılı aşkın gazetecilik döneminde yazdığı ve her biri gündemi sarsan yüzlerce haberden hiçbiri tekzip bile edilmedi. Onun alçakça öldürülmesinin ardından 26 koca yıl geçti" dedi. 

- Zonguldak

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 01:50 Kaynak: DHA

Uğur Mumcu, Zonguldak, Güncel
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