Uğur Okulları Psikolojik Danışmanlık Rehberlik ve AR-GE'den Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Barış Sezgin, "Ara tatillerin çocukların pedagojik değişimi açısından çok iyi bir uygulama olduğunu düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Uğur Okulları'ndan yapılan açıklamada, Sezgin ara tatillerin verimli geçirilmesi için öğrencilere ve velilere önerilerde bulundu.

Milli Eğitim Bakanlığı yaz tatili süresini kısalttı ve kısalan iki haftalık süre eğitim yılı içerisinde iki ara tatil olarak uygulanacak ve ilk ara tatil 18-22 Kasım'da olacak.

Uğur Okulları Psikolojik Danışmanlık Rehberlik ve AR-GE'den Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Barış Sezgin öğrencilerin nefes alabilmesi ve dinlenmesi amacıyla yapılan bu tatillerin çok olumlu katkılar sağladığını belirterek, "Özellikle çocukların birim enerjisi var ve bunun birim zamanına yayılmasının çok doğru olduğunu düşünüyorum. Beyinlerimiz sürekli olarak değişiyor. Çocuklarımız da aynı şekilde değişiyor. Değişim sırasında buna ara vermek özellikle nöron etkileşimi açısından çok olumlu. Özellikle öğrencilerimizin pedagojik değişimi açısından çok iyi bir uygulama olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

"Becerilerini geliştirecek yönlendirmeler yapılsın"

Sezgin, velilere de tavsiyelerde bulunarak öncelikle çocukların tatil sürecinde olduğunun unutulmaması gerektiğine işaret etti.

Öğrencilerin de ara vermeye, eğlenmeye ve araştırmaya vakit ayırmaya ihtiyacı olduğunu vurgulayan Sezgin, bu süreçte çocuklara geri bildirim vermenin önemli olduğuna dikkati çekti. Sezgin, velilerin çocuklara gelecek dönemle ilgili kısa süreli hedefler koymaları gerektiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Her bitiş yeni bir başlangıçtır. O anlamda da bu dönemi değerlendirmek, önümüzdeki dönem için hedef koymak bu noktada önemli. 9 günlük tatilde özellikle entelektüel becerilerinin geliştirmek için sanatsal faaliyetlerin yönetilmesi gerekiyor. Müzikallere, sinema filmlerine ve tiyatroya gidebilirler. Aileler hep sınavları düşünüyorlar. Çünkü bilindiği üzere sınav ülkesiyiz. Fakat bu geride kalan süreçte yapmaları gereken şey beceri geliştirmek. Görsel yetenekleri artırmak, okuduğunu anlamak, disiplin gibi beceriler önemli. Tatil boyunca çocukların bu becerilerin edinilmesi onların gelecekleri, başarılı ve daha mutlu olmaları için önemli."

"Akademik kurulumuz tatil önerileri kitapçıkları hazırladı"

Öğretmenlerin de tatil öncesi öğrencilere belli sorumluluklar vermesi gerektiğine değinen Sezgin, şu bilgileri paylaştı:

"Akademik kurulumuz ve akademik kadromuz her okul öncesinden lise kademesine kadar tüm öğrencilerimiz için tatil önerileri kitapçıkları hazırladı. Öğrencilerimize ödev vermeden, kendilerini mutlu ve huzurlu hissedecekleri, gülümsemelerini sağlayacak, bir yandan dinlenirken bir yandan da gelişimlerine katkı sağlayacak içerikleri derlediler.

Hepsinde öğrencilerimizin keyifle zaman geçireceği, akademik, sosyal, duygusal ve fiziksel gelişimlerine katkı sağlayacak öneriler yer alıyor. Her kademe için özellikle kitap okuma önerisi öne çıkıyor. Okul öncesi, ilkokul kademeleri için daha motor becerilerine, kas gelişimine yönelik, ortaokul lise için ise su doku, belgesel, doğa dedektifliği, gezi önerileri gibi içerikler bulunuyor. Ara tatillerde bu tarz aktivitelerle zaman geçirilebilir."

Sezgin, ders çalışmanın çok fazla abartmadan yapılması gerektiğini ve daha çok eksiklere göz gezdirilmesi gerektiğini kaydederek, özellikle sınav gruplarının eksiklerini tamamlayacak programlar yapacaklarını ifade etti.