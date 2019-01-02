Son Dakika Haberleri: Uğur Okulları Bursluluk Sınavı 12-13 Ocak'ta

Uğur Okulları Bursluluk Sınavı 12-13 Ocak'ta

16 dakika önce

Öğrencilere 2019-2020 eğitim öğretim dönemi için Uğur Okullarında burs olanağı sağlayacak 'Uğur Bursluluk Sınavı', Türkiye genelinde 12-13 Ocak tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Uğur Okulları Bursluluk Sınavı 12-13 Ocak'ta, System.String[]
Öğrencilere 2019-2020 eğitim öğretim dönemi için Uğur Okullarında burs olanağı sağlayacak 'Uğur Bursluluk Sınavı', Türkiye genelinde 12-13 Ocak tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Uğur Okullarının düzenlediği, öğrencilerin Türkiye sıralamalarını görmelerine, eksiklerini tespit ederek kendilerini geliştirmelerine katkı sağlayacak Uğur Bursluluk Sınavı yüzde 100'e varan eğitim bursu kazanma şansı sunuyor. Türkiye genelindeki Uğur Okullarında,4,5,6,7,8,9,10 ve 11'nci sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenecek Uğur Bursluluk Sınavı sonuçlarına göre öğrenciler sınava girdikleri okulların burs kontenjanı kapsamında burslu okuma şansı elde edecek.

4,5,6 ve 7'nci sınıf öğrencileri için düzenlenecek sınav, toplam 60 sorudan oluşacak ve sınavın süresi 80 dakika olacak. 8,9 ve 10'ncu sınıf öğrencilerine yönelik sınav ise 80 sorudan oluşacak ve sınavın süresi 120 dakika olacak.11'nci sınıf öğrencilerine toplam 90 soru yöneltilerek, 120 dakika süre tanınacak.

Uğur Bursluluk Sınavı başvuruları, okulun web sitesi üzerinden ve Uğur Okulları'ndan, 11 Ocak tarihine kadar gerçekleştirilecek. Sınav sonuçları 16 Ocak 2019 tarihinde açıklanacak ve  sonuç duyurusu okul yöneticileri tarafından yapılacak. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 10:40 Kaynak: DHA

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