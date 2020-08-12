Uğur Okulları, Denizli Kampüsü'nü hizmete sunuyor - Son Dakika

Uğur Okulları, Denizli Kampüsü'nü hizmete sunuyor

Uğur Okulları, Denizli'deki yeni kampüs yatırımını devreye alıyor.

Uğur Okulları, Denizli Kampüsü'nü hizmete sunuyor, System.String[]

Uğur Okulları, Denizli'deki yeni kampüs yatırımını devreye alıyor.

Uğur Okulları açıklamasına göre, Uğur Okulları, bu yıl yeni adresi olan Denizli Bahçelievler'de açılan kampüsü ile nitelikli eğitim veren okullarına bir yenisini daha eklemeye hazırlanıyor.

Kurum, her biri alanında deneyimli akademik kadrosuyla, sunulan çağdaş eğitim ortamı, öğrencilerin sorgulama ve analitik düşünme becerilerini geliştiren STEM eğitimi, Uğur Sınava Hazırlık Merkezi, kodlama eğitimi, yoğunlaştırılmış yabancı dil eğitimi, kişiye özgü çözüm odaklı ve proaktif rehberlik hizmetleriyle ayrıcalıklı bir eğitim kurumu olmayı sürdürüyor.

Yeni eğitim öğretim döneminde hizmet verecek Uğur Okulları Bahçelievler - Denizli Kampüsü hakkında Uğur Okulları Genel Müdürü Nevzat Kulaberoğlu bilgi verdi.

Kulaberoğlu, "Okul öncesinden lise son sınıfa kadar kademelerin bulunduğu kampüsümüzde öğrencilerimize hem fiziki şartlar hem de eğitmen kadrosu ile mükemmel bir eğitim öğretim hizmeti sunacağız." ifadelerini kullandı.

Kampüs bin 92 öğrenci kapasiteli

Türkiye'nin 51 ilinde, 68'i kampüs 109 okulda kaliteli eğitimi öğrencileriyle buluşturduklarını belirten Kulaberoğlu, Uğur Okulları'nın eğitim alanında öncü adımlar atmaya devam ettiğini kaydetti.

Denizli Kampüsü'nün 25 milyon Türk Lirası değerinde yatırım bedeli olduğuna değinen Kulaberoğlu, şu bilgileri verdi:

"Başarı geleneğimizi devam ettirdiğimiz Uğur okullarımıza bir yenisi daha eklemenin, Bahçelievler Denizli Kampüsümüzü ilimize kazandırmış olmanın gururunu yaşıyoruz. 12'nci sınıfa kadar eğitim verecek, 51 derslikli, 7 bin 700 metrekarelik kapalı alan, 6 bin 800 metrekarelik açık alana sahip kampüsümüzde STEM Laboratuvarı, Robotik Laboratuvarı, Bilişim Laboratuvarı, Fizik, Kimya, Biyoloji Laboratuvarları, Görsel Sanatlar ve Müzik Laboratuvarları, Uğur Sınava Hazırlık Merkezi, kütüphane, konferans salonu, açık ve kapalı spor alanları gibi birçok fiziki olanak yer alıyor. Bin 92 öğrenci kapasiteli yeni kampüsümüzde velilerimizin Uğur'a emanet ettiği çocuklarımıza kendi çocuğu gibi eğitim verecek olan öğretmenlerimizle güçlü bir kadro kurduk."

"Tedbirler alınacak ve takibi yapılacak"

Kulaberoğlu, yeni normale hem fiziksel olarak hem tedbir ve uygulamalar olarak hem de eğitim süreçleri olarak hazır olduklarını belirtti.

Sosyal mesafe kuralına göre oturma düzeni oluşturduklarını aktaran Kulaberoğlu, şöyle devam etti:

"Ders öncesi, ders esnası ve ders sonrası olmak üzere her koşul göz önünde bulundurularak tedbirler alınacak ve takibi yapılacak. Artık okullar öğrencilere yalnızca bilgiyi aktardığımız yerler değil. Öğrencilerimize dijital olanaklarımız ile zaman ve mekandan bağımsız çalışabilme avantajı sağlarken, yüz yüze öğrenme ortamında da tartışabilmeyi birlikte sunuyoruz.

3 yıldır okullarında aktif olarak kullandığı, kişiye özgü ve yapay zeka tabanlı dijital öğrenme- öğretme platformu Metodbox ile pandemi döneminde okulu eve taşıdı. Mühendislik ekibimiz ile ve yaklaşık 10 yıl süren yatırımla hayata geçirilen dijital eğitim sistemi Metodbox ile her gün 75 bin aktif kullanıcı eğitime kesintisiz devam etti.

Uğur Okulları bu yıl canlı derslerini de Metodbox'a taşıyarak bir ilki gerçekleştirecek. Metodbox içerisine entegre edilen, yerli ve eğitim odaklı görüntülü görüşme sistemi SeeMeet ile dijital okul ortamının ihtiyaçları tek bir uygulama içinde tutulacak ve canlı dersler SeeMeet'te yapılacak, bütünleşik öğrenme kendi platformları ile desteklenecek."

"Kaliteli eğitimi Türkiye'nin her noktasına ulaştırma hedefimiz ile yola devam ediyoruz"

Uğur Okullarının büyümeye ve gelişmeye devam ettiğine değinen Nevzat Kulaberoğlu, "Kaliteli eğitimi Türkiye'nin her noktasına ulaştırma hedefimiz ile yola devam ediyoruz. Elbette sayısal büyümemiz sürerken nitelikli eğitimimiz ve kalitemizden ödün vermememiz gerekiyor. Öncelikli olarak Türkiye'nin 51 iline yayılan her okulumuzda, öğrencilerimize kaliteli bir eğitim sunmayı hedefe koyuyoruz." diye devam etti.

Bahçelievler, Türkiye, Denizli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.08.2020 13:25

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Uğur Okulları, Denizli Kampüsü'nü hizmete sunuyor - Son Dakika
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