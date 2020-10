Uğur Okulları fidan dikme projesi gerçekleştirildi - Son Dakika

Gelecek nesillere daha yeşil bir dünya bırakmak hedefiyle yola çıkan Uğur Okulları, fidan dikme projesi gerçekleştirdi.

Uğur Okulları'ndan yapılan açıklamaya göre, orman yangınlarının ardından gelecek nesillere daha yeşil bir dünya bırakmak hedefiyle yola çıkan Uğur Okulları, İstanbul'dan İzmir'e, Denizli'den Samsun'a kadar Türkiye'nin dört bir yanında fidan dikme projesi hayata geçirdi.

"Uğurlu Her Fidan, Bir Nefes" sloganıyla yola çıkan öğrenciler, öğretmenler ve veliler okul bahçeleri ile çevredeki park ve bahçeleri yeşillendirdi.

Türkiye'nin yüreğini yakan Hatay'daki orman yangınlarının ardından Uğur Okulları, yaraların sarılması için adeta seferberlik başlattı.

51 ilde toplam 109 okulda eğitim öğretime devam eden Uğur Okulları öğrencileri, öğretmenler ve velileri "Uğurlu Her Fidan, Bir Nefes" sloganıyla okul bahçelerinde ve çevredeki park ve bahçelerde fidan dikti.

Maskelerini takarak ve sosyal mesafe kurallarına dikkat ederek, Uğur Okulları'nın kuruluş yılına vurgu yapmak amacıyla 1.968 adet fidan diken öğrenciler, doğaya katkıda bulunmanın heyecanını ve mutluluğunu yaşadı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Uğur Okulları Genel Müdürü Nevzat Kulaberoğlu, öğrencilere ağacı ve yeşili koruma bilinci kazandırarak, Türkiye genelinde, başta Hatay olmak üzere, yanarak yok olan ağaçların yerlerine yenilerini dikmeyi amaçladıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Uğurlu ellerle diktiğimiz her bir fidanla, geleceğimiz için bin umut yeşertmek istiyoruz. Hedefimiz, çevremizi güzelleştirerek yaşam kalitemizi arttıran, dünyamızın nefes almasını sağlayan, canlılar için hayati öneme sahip olan ağaçları korumak ve ağaç varlığımızı arttırarak gelecek nesillere daha yeşil bir dünya bırakmak. Orman yangınlarında yanan her bir ağaç ve bu ormanlardaki her bir hayvan bizim içimizi acıtıyor. Biz de kurum olarak Türkiye'nin hemen hemen her yerinde öğrencilerimizle birlikte fidanlar diktik. Uğur Okulları'nın kuruluş yıl dönümü olan 1968 yılının sembolize ederek 1.968 fidan dikmeyi hedefledik."

Kulaberoğlu, öğrencilerde tabiatı koruma bilinci oluşturmak istediklerini aktararak, "Ağaç dikmek kadar öğrencilerimizi doğa dostu bireyler olarak yetiştirmenin önemine de dikkat çekiyoruz. Çocuklarımızda tabiatı koruma, iyileştirme ve tabiatla birlikte yaşama bilinci geliştirilmeli. Gelecekte daha güzel, daha yeşil, daha yaşanabilir dünyaları olsun istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.