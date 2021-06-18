Uğur Okulları Kadirli Kampüsü yeni eğitim-öğretim yılında öğrenci alımına başlıyor

Uğur Okulları bünyesinde Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde hizmet verecek olan Kadirli Kampüsü, 2021-2022 eğitim öğretim döneminde öğrenci almaya başlayacak.

Uğur Okulları Genel Müdürü Nil Çiçek, Kadirli Kampüsünde yerel ve ulusal basın temsilcileriyle bir araya gelerek yeni kampüs ve Uğur Okulları hakkında bilgiler verdi.

Türkiye genelinde okulları bulunan bir marka olarak Osmaniye ve Kadirli'de eğitimin çıtasını daha ileriye taşımak için bu yatırımı yaptıklarını belirten Nil Çiçek, "Kadirli Kampüsümüz 18 dönüm arazi üzerine kurulu. Bunun 10 bin metrekaresi kapalı alanlardan oluşuyor. Kampüsümüz, içerisinde 50 dersliği olan, 1169 öğrenci kapasiteli, içerisinde laboratuvarları, kapalı spor salonu, kütüphanesi, resim ve müzik gibi sanatsal dersler için derslikleri, yapay zeka ve yazılım laboratuvarı, fizik, kimya ve biyoloji laboratuvarları, erken STEM ve STEM laboratuvarları bulunan, geniş koridorları ve yüksek tavan yapısıyla bir okulda bulunması gereken, çocukların ihtiyaçlarına yönelik oluşturulması gereken tüm fiziki ortamların sağlandığı bir kampüs olacak. " diye konuştu.

Uğur Okulları olarak 'eğitimde güvenli liman' ilkesiyle 53 yıldır ülke eğitimine hizmet verdiklerini ifade eden Çiçek, "Böyle bir markayı Kadirli'ye getirmenin de ayrıca mutluluğunu yaşıyoruz. Türkiye genelinde üniversitesi olan bir kurumuz. Uğur Eğitim Kurumları olarak 1 üniversite, Bahçeşehir Kolejleri ve Uğur Okullarıyla birlikte toplam 250 bin öğrencimizle Avrupa'nın en büyük eğitim kurumuyuz. 115 okulumuzun 75'i Kadirli'deki okulumuz gibi 'K 12' yani okul öncesinden liseye kadar sınıfları olan okullarımızdan oluşuyor. Ayrıca 123 kurs merkezi, 75 bin öğrenci, 7 bin öğretmen ve 30 bin istihdamla en büyük eğitim kurumları arasında ön sıralardayız." ifadelerini kullandı.

Uğur Okulları olarak YKS ve LGS sınavlarında da kitlesel başarılara imza attıklarının altını çizen Çiçek, "Geçen yıl YKS Türkiye birincimiz Halit Oğuz Serçe ve LGS birincilerinden Ada Kaderoğlu, bizi gururlandırdı. Ayrıca YKS'de geçen yıl ilk 100'de 7, ilk 1000'de 42, ilk 5 binde 142, ilk 10 binde 328, ilk 20 binde ise 468 öğrencimiz vardı. LGS' de ise yüzde 1'lik dilimde 171, yüzde 2'lik dilimde 345, yüzde 3'lük dilimde 477, yüzde 4'lük dilimde 631, yüzde 5'lik dilimde ise 800 öğrencimiz yer aldı. Biz bireyselden öte kitlesel başarıya daha çok önem veriyoruz ve tüm öğrencilerimizin, istedikleri üniversiteyi ve bölümü kazanabilmeleri için her türlü imkanı kendilerine sunuyoruz." diye konuştu.

Uğur Okulları olarak ülkedeki okul ve kurs merkezi sayısını artırmayı planladıklarını da aktaran Çiçek, "Yeni eğitim-öğretim döneminde Türkiye genelinde 10 yeni okul ve 27 kurs merkezi açmayı planlıyoruz. Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yıldönümünü kutlayacağımız 2023 yılında ise okul sayımızı 150'ye kurs sayımızı ise 200'e çıkarmayı hedefliyoruz." dedi.