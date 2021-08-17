Uğur Okulları, Karaman kampüsünde öğrencilerle buluşuyor - Son Dakika

Uğur Okulları, Karaman Kampüsünde öğrencilerle buluşmaya hazırlanıyor.

Uğur Okulları'ndan yapılan açıklamaya göre, akademik ve bilimsel temelli eğitim anlayışıyla öne çıkan Uğur Okulları, kentteki ilk kurumsal ve global ağa sahip eğitim kurumu olmanın gururunu yaşıyor.

Türkiye'nin 52 ilinde eğitim-öğretime devam eden Uğur Okulları, güçlü akademik kadrosuyla öğrencilerine en donanımlı eğitim olanaklarını sunuyor. 54 yıllık deneyim ve birikimle "Eğitim Değerlidir" felsefesinden yola çıkarak öğrencileri geleceğe hazırlayan Uğur Okulları, çağdaş eğitim ortamı, öğrencilerin sorgulama ve analitik düşünme becerilerini geliştiren STEM eğitimi, Uğur Sınava Hazırlık Merkezi, kodlama eğitimi, yoğunlaştırılmış yabancı dil eğitimi, kişiye özgü çözüm odaklı ve proaktif rehberlik hizmetleriyle ayrıcalıklı bir eğitim kurumu olmayı sürdürüyor.

4 kıtada 9 ülkede, 6 üniversitesi, 6 dil okulu ve 4 k12 düzeyinde okulu bulunan BAU Global ailesinin bir üyesi olan Uğur Okulları, yurt dışı eğitim konusunda da öğrencilerini destekliyor. Avrupa'nın en büyük eğitim kurumlarından biri olan BAU Global çatısı altında buluşan öğrencilerin, dünyanın dört bir yanında bulunan okullarda eğitim ayrıcalıkları bulunuyor.

"Öğrencilere 5 dil ve 2 beceri kazandırılmasını önemsiyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Uğur Okulları Genel Müdürü Nil Çiçek, 52 ilde 75'i kampüs 111 okulda kaliteli eğitimi öğrencileriyle buluşturduklarını belirterek, Uğur Okulları olarak sektörde öncü adımlar atmaya devam ettiklerini bildirdi.

Eğitim kalitesinin Türkiye'deki tüm Uğur Okulları'nda aynı düzeyde olduğunu aktaran Çiçek, "85 bin öğrencimiz var. İstanbul'dan Van'a, Diyarbakır'dan İzmir'e kadar tüm okullarımızda aynı müfredatı, aynı kaynakları, aynı öğretim süreçlerini, aynı projeleri eş zamanlı olarak gözlemleyebilirsiniz. Programların içerikleri MEB müfredatı baz alınarak akademik kurulumuz ve ilgili birimler tarafından hazırlanıyor, okullarımızla paylaşılıyor. Tüm bu süreçler de düzenli olarak denetime tabi tutuluyor." ifadelerini kullandı.

Eğitim yaklaşımlarında öğrencilere 5 dil ve 2 becerinin kazandırılmasını önemsediklerini vurgulayan Çiçek, şunları kaydetti:

"Bu 5 dilden birincisi ana dilimizdir. Hayat başarısının artması için Türkçeyi öğrencilerimize çok iyi öğretmeliyiz. Okuduğunu doğru anlayan, kitap okumayı seven bir nesil yetiştiriyoruz. Çünkü okumaya yapılan yatırım, hayat başarısına yapılan en büyük yatırımdır. İkincisi, bilim dili olan matematik. Öğrencilerimize matematiğin hayatımızda ne işe yaradığını, nerede karşımıza çıkacağını anlatmak istiyoruz. Üçüncüsü, global dünyada iletişimde en temel dillerden biri olan İngilizce. İyi İngilizce konuşan, anlayan ve kendini İngilizce konuşarak iyi ifade edebilen bireyler yetiştirmek istiyoruz. Dördüncü dil, teknolojinin dili olan kodlama ve yazılım dilidir. Teknolojinin mantığını iyi anlayabilirsek ileri teknoloji üretimi için bir adım daha atmış oluruz. Beşinci dil ise davranış dili. Yani iyi insan olmak. Bu 5 dilin yanında ise 2 beceriyi de onlara aşılıyoruz; sanat ve spor. Ayrıca okullarımızda fen (science), teknoloji (technology), mühendislik (engineering) ve matematik (mathematics) gibi dört önemli disiplinin bir araya getirilmesiyle oluşturulan STEM öğretim modeli uygulanıyor. Okul öncesi ve ilkokul kademesinde erkenSTEM, ortaokul ve lisede STEM olarak derslerde öğrenciler; disiplinler arası kazanımları, bu kazanımların birbirleriyle nasıl bütünleştirileceğini ve bu sayede çok boyutlu düşünmeyi öğreniyor."

"Uğurlu öğrenciler YKS ve LGS'de Türkiye şampiyonu"

Söz konusu yetkinliklerle donatılan öğrencilerin Türkiye'de ve dünyada başarılara imza attığını belirten Çiçek, "2020 YKS'de öğrencimiz Halid Oğuz Serçe, LGS'de ise Ada Kaderoğlu tüm sorulara doğru yanıt vererek Türkiye birincisi oldu. Öğrencilerimiz, bu yıl ise YKS'de ilk 100'de 12, ilk 500'de 41, ilk 1.000'de 58 derece, ilk 2000'de 216 elde ederek başarıya imza attılar. LGS'de ise yüzde 1'lik dilimde 427, yüzde 2'lik dilimde 559, yüzde 3'lük dilimde 892, yüzde 4'lük dilimde 997, yüzde 5'lik dilimde 1232 öğrencimiz yer aldı. Ayrıca, ulusal ve uluslararası yarışmalardan da çok sayıda Uğurlu öğrencimiz ödülle döndü." değerlendirmesinde bulundu.

Eğitimde teknoloji entegrasyonuna 10 yıl önce başladıklarını aktaran Çiçek, şunları kaydetti:

"Yüz yüze eğitime tedbir ve uygulamalarla hazırız. Yeni eğitim-öğretim yılında tüm öğrencilerimizle okullarımızda buluşmak istiyoruz. Ancak salgınla gördük ki öğrencilere bilgiyi aktardığımız, yetkinlik ve yaşam becerileri kazandırdığımız yerler sadece okullar değil. Dijital teknolojilerin eğitime entegrasyonu artık okul seçim kriterleri arasında ilk sıralarda yer alıyor. Bu yeniliği yıllar öncesinden öngörmüş bir eğitim kurumu olarak Uğur Okulları'nda 4 yıldır kişiye özgü ve yapay zeka tabanlı dijital öğrenme-öğretme platformu Metodbox'ı kullanıyoruz. 10 yıl süren yatırımla hayata geçirilen dijital eğitim sistemi Metodbox ile her gün 75 bin aktif kullanıcı eğitime kesintisiz devam ediyor. Ayrıca, bu yıl canlı derslerimiz de Metodbox içerisine entegre edilen yerli ve eğitim odaklı görüntülü görüşme sistemi SeeMeet üzerinden yapılıyor."

Karaman Kampüsü 500 öğrenci kapasiteli

Uğur Okulları Karaman Kampüsü hakkında da bilgi veren Çiçek, "Ortaokul ve Anadolu lisesi kademelerinde eğitim verecek kampüsümüzde öğrencilerimize hem fiziki şartları hem de öğretim kadrosu ile mükemmel bir eğitim-öğretim hizmeti sunacağız. 27 derslikli, 4 bin metrekare kapalı, 2 bin metrekare açık alana sahip kampüsümüzde STEM laboratuvarı, fizik, kimya, biyoloji laboratuvarları, görsel sanatlar ve müzik laboratuvarları, Uğur Sınava Hazırlık Merkezi, kütüphane ve çok amaçlı sinema salonu, basketbol ve futbol sahası gibi birçok fiziki olanak yer alıyor. 500 öğrenci kapasiteli yeni kampüsümüzde velilerimizin Uğur'a emanet ettiği çocuklarımıza kendi çocuğu gibi eğitim-öğretim verecek olan öğretmenlerimizle güçlü bir kadro kurduk." ifadelerini kullandı.