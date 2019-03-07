Uğur Okulları Kız Basketbol Takımı Türkiye Beşincisi Oldu

Uğur Okulları Mersin Kampüsü Kız Basketbol takımı, Genç Kızlar Türkiye Şampiyonası'nda Türkiye beşincisi oldu.

Uğur Okulları Mersin Kampüsü Kız Basketbol takımı, Genç Kızlar Türkiye Şampiyonası'nda Türkiye beşincisi oldu.



Basketbol takımı, öncelikle Lise Genç Kızlar A Kategorisi Basketbol Şampiyonası'nda Mersin il birincisi olarak bir üst tura çıkmaya hak kazandı. Sonrasında ise Osmaniye'de yapılan Türkiye yarı final müsabakalarında da şampiyon olarak Türkiye finallerine gitmeye hak kazandı. 27 Şubat-3 Mart tarihleri arasında Samsun'da oynanan finallerde Türkiye beşincisi olarak adından söz ettirdi.



Mersin Kampüsü Spor Koordinatörü ve Beden Eğitimi Zümre Başkanı Ercan Dedeşah, takım ile ilgili şunları söyledi: "Hedeflerimiz arasında tüm Uğur Okulları adına okul sporları müsabakalarında kurumumuzu en iyi şekilde temsil etmek vardı. Kadromuzda birçok yaş gurubundan milli takımlarda görev yapan sporcularımız var. Önümüzdeki senelerde Uğur Okullarının basketbol alanındaki başarılarını daha da yukarılara taşıyacağımızdan eminiz. Akademik başarının yanı sıra spordada böylesi başarılar almak bizleri mutlu ediyor."



Mersin Kampüsü Lise Müdürü Refik Ziya Subaşı da "Takım olarak Sezona başlarken okul takımımızın hedefleri arasında Türkiye Finallerinde yer almak vardı. Bu hedefimize ulaştık. Bu ailede olmaktan mutluluk duyuyorum" diye konuştu.



Takımın kaptanı Fatmanur Karakaşise "İlerleyen yıllarda okulumuzun daha iyi yerlerde olacağını ve Şampiyonluklara alışkın bir takım olacağını düşünüyorum" dedi. - İstanbul

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP Lideri Kılıçdaroğlu'nun Sözlerine Sert Tepki

Sosyal Medyada Başlayan Tartışma Hastanede Bitti! Acilde Liseli Kızdan Neşterli Dehşet

TSK, İnternet Paylaşımlarımı Engellemek İçin Hazırlık Yapmaya Başladı

Çocuklara Taciz Sanığına 11 Ay Hapis ve Erteleme