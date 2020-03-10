Uğur Okulları Mersin Kampüsü öğrencileri, FRC Istanbul Regional'da ikinci oldu - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Uğur Okulları Mersin Kampüsü öğrencileri, FRC Istanbul Regional'da ikinci oldu - Son Dakika Ekonomi

Uğur Okulları Mersin Kampüsü öğrencileri, FRC Istanbul Regional'da ikinci oldu

7 saat önce

Uğur Okulları Mersin Kampüsü'nün 8220 SpaceTigers Takımı, FIRST Robotics Competition (FRC) Istanbul Regional'da, 2020 Istanbul Regional Finalist ödülünü kazandı.

Uğur Okulları Mersin Kampüsü öğrencileri, FRC Istanbul Regional'da ikinci oldu, System.String[]

Uğur Okulları Mersin Kampüsü'nün 8220 SpaceTigers Takımı, FIRST Robotics Competition (FRC) Istanbul Regional'da, 2020 Istanbul Regional Finalist ödülünü kazandı.


Uğur Okulları'ndan yapılan açıklamaya göre, her yıl, lise öğrencilerinden oluşan takımlarla düzenlenen ve uluslararası robotik yarışması olan FRC'nin bu sene 31. sezonu düzenlendi.


Yarışmada takımlar, koçlar ve mentorlar, altı haftalık zaman diliminde 56 kiloya yakın ağırlıkta oyun oynayan robotlar inşa ediyor. Robotlar topları hedef yerlere atmak, diskleri belirli hedeflere atmak, barlara asılmak gibi görevleri tamamlıyor. Oyun, sezon teması ve görevleri her yıl değişiyor.


Bu yılki FRC ise "Geleceği Sonsuz Enerjiyle Güçlendir!" teması ile gerçekleşti. 5- 8 Mart tarihlerinde İstanbul Ülker Arena'da düzenlenen İstanbul Regional'a katılmaya hak kazanan Uğur Okulları Mersin Kampüsü 8220 SpaceTigers takımı 54 takım arasından sıralama turları, çeyrek final ve yarı final maçlarında rakiplerini geride bırakarak finallere kaldı ve Istanbul Regional'da ikinci oldu. Uğur Okulları Genel Müdürü Nevzat Kulaberoğlu'nun da yarışmalarda ziyaret ettiği takım, 2020 Istanbul Regional Finalist ödülünü kazandı.


Açıklamada görüşlerine yer verilen Mersin Kampüsü 11. sınıf öğrencisi ve 8220 SpaceTigers Takım Kaptanı Ekrem Dağlıoğlu, doğanın gücüne inanan ve bu gücü teknoloji ile birleştirmek isteyen bir takım olarak yola çıktıklarını belirterek, "Hazırlık süreçlerimizin ardından sıralama turları, çeyrek final ve yarı final maçlarında elde ettiğimiz başarılar ile 54 takım arasından ikinci olarak bir başarıya imza attık. Böyle bir başarı elde ettiğimiz için ülkemiz ve okulumuz adına çok gururluyuz." ifadelerini kullandı.

İstanbul, Mersin, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 12:16 Kaynak: AA
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