"Uğur Meta School" programı başlatıldı - Son Dakika
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"Uğur Meta School" programı başlatıldı

27.04.2022 12:04
"Uğur Meta School" programı başlatıldı

Metaversenin doğru anlaşılması, anlatılmasını hedefleyen Uğur Okulları ve Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim Araştırma Merkezi (SODİMER) "Uğur Meta School" programını başlattı.

Metaversenin doğru anlaşılması, anlatılmasını hedefleyen Uğur Okulları ve Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim Araştırma Merkezi (SODİMER) "Uğur Meta School" programını başlattı.

Uğur Okulları'ndan yapılan açıklamaya göre, son yıllarda teknolojide yaşanan gelişmeler dünyanın seyrini değiştirdi ve beraberinde eğitimde dijitalleşmenin kapılarını sonuna kadar açtı. Bilim ve teknoloji süratle ilerliyor. Metaverse, artırılmış gerçeklik, sanal gerçeklik, genişletilmiş gerçeklik gibi kavramlar insanlığı etkisi altına almaya başladı.

Kişiye özgü ve yapay zeka temelli eğitim platformu "Metodbox" ile dijital eğitimde öne çıkan Uğur Okulları şimdi de metaversenin doğru anlaşılması, anlatılması ve sonrasında da uygulama alanlarında kullanılması için "Uğur Meta School" programını başlattı.

SODİMER iş birliği ile yöneticilere, öğretmenlere, öğrencilere ve velilere yönelik hizmet içi eğitimler vermeye başlayan Uğur Okulları, katılımcıları geleceğin dünyasına hazırlıyor.

Alanında uzman isimler tarafından gerçekleştirilen Uğur Meta School eğitimleri ile yapay zeka ve meta dünyası, metaverse ekonomisi ve girişimcilik, NFT, PreMetaverse ve blockzincir gibi kavramlar detaylarıyla paylaşılıyor.

Uğur Meta School Programı kapsamında yönetici ve öğretmenler 8, öğrenciler 6 ve veliler 6 farklı eğitime katılarak dijital değişim ve dönüşümde yeni dünyanın en önemli başlıklarından biri olan metaversenin tüm bileşenleri hakkında bilgilendirilecek.

"Yaptığımız her işin bilimsel temelli olmasını çok önemsiyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Uğur Okulları Genel Müdürü Nil Çiçek, her daim bilimi, teknolojiyi, kaynakları kullanarak doğru zamanda doğru adımlar atan, geleceğine sahip çıkan nesiller yetiştirmeyi amaçladıklarını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kişiye özgü ve yapay zeka temelli eğitim platformumuz Metodbox'ın ardından şimdi de Uğur Okulları ve SODİMER iş birliğinde hazırlamış olduğumuz 'Uğur Meta School' programını başlatıyoruz. Bilime, teknolojiye, eğitim içeriklerine, eğitim ortamlarına, hizmet içi eğitimlere ve insan kaynağına yaptığımız yatırımlara her zaman devam edeceğiz. Yaptığımız her işin bilimsel temelli olmasını çok önemsiyoruz. Bu sebeple Uğur Meta School programlarına da öncelikle hizmet içi eğitimlerle başlamanın mutluluğu içindeyiz."

"Metaverse kavramının tüm boyutları ele alınacak"

SODİMER Başkanı Prof. Dr. Levent Eraslan ise metaverse kavramının tüm boyutlarının ele alınacağını belirterek, Uğur Meta School projesi kapsamında blockzincir yapısından NFT kavramına, metaverse ekonomisinden gelecek projeksiyonlarına kadar çok kapsamlı bir program hazırladıklarını aktardı.

Fiziksel ve dijital yaşamın kusursuz bir birleşimi olan metaversenin, zihinsel olarak içinde olunduğu ve hissedilen oyunlaştırılmış 3 boyutlu internet olduğunu ifade eden Eraslan, şunları kaydetti:

"Bu evrenin yeni bir bilgi işlem platformu veya içerik ortamı olarak trilyonlarca dolarlık değer üretmesi muhtemeldir. Bundan 10 yıl sonra metaverse mühendisliği ya da metaverse içerik direktörlüğü gibi meslek dalları olabilir. Çünkü bu evren internette gördüklerimizden daha fazla sayıda ve çeşitlilikte fırsat üretebilir.

Unutmamalıyız ki metaverse ortamlarının en etkili olacağı alan eğitimdir. Biz eğitimciler, öğrencilerin yaparak, yaşayarak kalıcı öğrenmelerine bu ortamda tanık olacağız. Geleceğin karar vericilerini, gelişmeleri çok yakından takip edenler oluşturacaktır. SODİMER ve Uğur Okulları iş birliği ile başlattığımız proje ile bu evrenin fırsatlarını Uğur Okulları'nın öğrencileri, öğretmenleri, yöneticileri ve velilerine sunacağız."

Uğur Meta School programı başlatıldı
Uğur Meta School programı başlatıldı

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Kaynak: AA

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