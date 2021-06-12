Uğur Okulları'na sosyal medya ödülü

Uğur Okulları, sosyal medyadaki başarılı çalışmalarıyla Türkiye'nin en kapsamlı sosyal medya yarışması Social Media Awards Turkey'de gümüş ödülün sahibi oldu.

Okuldan yapılan açıklamaya göre, marka ve ajansların sosyal medya performanslarını objektif verilere dayalı olarak ölçen Social Media Awards Turkey gerçekleştirildi.

Bu yıl 5'incisi düzenlenen Social Media Awards Turkey 2021'e 1 Nisan 2020-1 Nisan 2021'de dijital ortamda yayınlanan çalışmalar katıldı.

Marketing Türkiye ve BoomSonar iş birliğiyle Youtube üzerinden canlı yayınlanan törende, Uğur Okulları sosyal medyadaki başarılı çalışmalarıyla ikinci kez gümüş ödülün sahibi oldu.

50'den fazla sektörde binlerce sosyal medya hesabının bir yıllık dönemdeki performansı ölçümlenerek hazırlanan verilere göre, Uğur Okulları, Özel İlk Orta Eğitim Kurumları kategorisinde ödül aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Uğur Okulları Kurumsal İletişim ve Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Elif Türkay, sosyal medyanın, iletişimin en güçlü olduğu alanlardan biri olduğunu belirtti.

Türkay, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin önde gelen eğitim kurumlarından biri olarak, öğrencilerimiz ve velilerimizle doğrudan ve anlık buluşma anlamında sosyal medyayı yoğun olarak kullanıyoruz. Bunun yanı sıra sosyal medya yeni jenerasyona ulaşmak için en doğru platform. Markaların sosyal medya performanslarını objektif verilere dayalı olarak ölçen Social Media Awards Turkey'de Uğur Okulları'nın, bu yıl ikinci kez Özel İlk Orta Eğitim Kurumları kategorisinde gümüş ödülün sahibi olması bizim için gurur verici. Bu ödül, paylaşımlarımızın geniş kitlelere ulaştığının en önemli göstergesi. Tüm takipçilerimize teşekkür ediyoruz."