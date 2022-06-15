Uğur Okulları'nda geleceğin dahileriyle tanıştık!

Uğur Okulları öğrencileri Sudaki Yaşam temasıyla U-MakerFest VI'da buluştu. BM'nin Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları'ndan yola çıkarak Sudaki Yaşam konusundaki problemleri belirleyecek ve yenilikçi çözümler üretecek öğrenciler özgün projeleriyle yarıştı. ShiftDelete.Net Kurucusu Hakkı Alkan'ın da jüri olduğu yarışmadan detayları ve öğrencilerin heyecanını hep birlikte yaşadık.

Uğur Okulları U-MakerFest IV yarışması nasıl geçti?

Türkiye'nin farklı illerinde öğrenim gören Uğur Okulları öğrencilerinin yıl boyunca Bilgi ve İletişim Teknolojileri derslerinde edindikleri bilgileri robotik, oyun tasarımı ve video/animasyon alanlarında yarıştıracağı U-MakerFest'in altıncısı 4 Haziran Cumartesi günü gerçekleşti.

Pandemi nedeniyle iki yıldır online olarak düzenlenen etkinlik bu yıl girişimcilik, teknoloji, bilim, kültür ve sanat alanları, Teknopark altyapısıyla öne çıkan Bahçeşehir Üniversitesi Future Campus'te gerçekleştirildi.

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Öğrencilerin Sudaki Yaşam konusundaki problemleri belirleyip yenilikçi çözümler üretecekleri, ürettikleri projeleri sergi alanlarında sunacakları U-MakerFest VI'da 47 takım, 172 öğrenci yarıştı. Projeleri akademisyenler ile sektörün önde gelen isimlerinden oluşan jüri üyeleri tarafından değerlendirildi.