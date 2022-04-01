Kütüphane Haftasında 'Kitap Benim' buluşması - Son Dakika

'KİTAP Benim' projesi kapsamında her gün okullarda 20 dakika serbest okuma saati düzenleyen Uğur Okulları, Kütüphaneler Haftası kapsamında toplumda okuma farkındalığı oluşturmak amacıyla açık alanlarda okuma etkinliği düzenledi.

Öğrencilerin okuma, okuduğunu anlama, düşünceleri yorumlama, bunları zihninde yapılandırarak değerlendirme ve ilişki kurma becerilerini geliştirmeyi hedefleyen Uğur Okulları beş yıldır devam eden Kitap Benim projesini sürdürüyor. Tüm kademelerdeki öğrenciler her gün okulda belirlenen ders saatinde 20 dakika kitap okuyor. Türkiye'nin 52 ilinde 112 okulda eğitim gören Uğur Okulları öğrencileri, Kütüphaneler Haftası kapsamında ise kitap okuma saatini okul dışına taşıdı. Sahillerde, parklarda, bahçelerde kitap okuyarak toplumda okuma farkındalığı oluşturmayı amaçlayan öğrenciler "Kütüphaneler Haftasında farklı kapıları araladığımız çok güzel bir etkinlik yaptık" dedi.

"FARKINDALIK YARATMAYI HEDEFLİYORUZ"

Kitap okumanın önemine vurgu yapan Uğur Okulları Eğitim ve Öğretimden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Arda Ergez "5 Dil 2 Beceri temelli eğitim felsefemizin başında gelen anadil eğitimi kapsamında; öğrencilerimizin Türkçeyi doğru kullanma, okuduğunu anlama ve yorumlama, geniş kelime hazinesine sahip olma ve imla kurallarını bilme gibi beceriler ile donanması öncelikli hedeflerimiz arasında. Bunu elde etmenin ilk adımı öğrencilerimize okuma alışkanlığı kazandırmaktan geçiyor. Kitap okumaya verdiğimiz önemle akademik başarıyı ve sınav başarısını da destekliyoruz. Okullarımızın tümünde, özel kitap okuma alanlarımızda, sınıflarımızda, kütüphanelerimizde her gün 20 dakikalık serbest okuma saatlerimizle öğrencilerimize kitap okuma bilincini aşılamayı, farkındalık yaratmayı hedefliyoruz. Okullarımızdaki tüm personelimiz aynı anda bu etkinliğe dahil oluyor. Projemiz ile öğrencilerimizin ve tüm çalışanlarımızın yeni dünyalar keşfetmelerini arzu ediyoruz. Kütüphaneler Haftası kapsamında ise tüm öğrencilerimiz açık alanlarda kitap okuyarak toplumda farkındalık yaratmayı başardı. Okuma bilincini küçük yaşlardan itibaren aşılamayı hedefleyen eğitimciler olarak tüm öğrencilerimizle gurur duyuyoruz" diye konuştu.