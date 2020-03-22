Uğur Okulları'nda uzaktan eğitim başlıyor - Son Dakika
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Uğur Okulları'nda uzaktan eğitim başlıyor

6 saat önce

Uğur Okulları öğrencileri, yarından itibaren güncellenen "Metodbox" platformuyla uzaktan eğitim alabilecek.

Uğur Okulları'nda uzaktan eğitim başlıyor, System.String[]

Uğur Okulları öğrencileri, yarından itibaren güncellenen "Metodbox" platformuyla uzaktan eğitim alabilecek.

Uğur Okulları'ndan yapılan açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle okulların Milli Eğitim Bakanlığı'nca 16 Mart'ta tatil edilmesinin ve online eğitime geçileceğinin bildirilmesinin ardından Uğur Okulları, "Metodbox" platformu kapsamını güncelledi.

Uğur Okulları'nda 2 yıldır kullanılan veriye dayalı dijital eğitim yönetimi sistemi Metodbox üzerinden ilk dersler yarın başlıyor. Deneyimli akademik kadrosunun oluşturduğu anlatımlı ders videoları, deneme sınavları, düzey ölçme, Türkiye geneli sıralama, duyuru ve takip gibi birçok farklı alanda hem öğrenci hem öğretmen hem de velilerin kullanımına sunulan Metodbox ile Uğur Okulları, eğitime teknolojik desteğini sürdürüyor.

"Sistemimiz üzerinden uzaktan eğitime devam edeceğiz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Uğur Okulları Genel Müdürü Nevzat Kulaberoğlu, uzaktan eğitim sistemini uzun yıllardır uyguladıklarını ve bu yönde birikimlerinin bulunduğunu belirterek, bu sistemin Milli Eğitim Bakanlığı'nın uyguladığı dijitalleşme ve eğitimde teknolojinin kullanılması çalışmalarının bir sonucu olduğunu vurguladı.

Uğur Okulları olarak 2 yıl önce geliştirdikleri ve kullandıkları "Metodbox" platformundan online eğitim gerçekleştirdiklerini aktaran Kulaberoğlu, şunları kaydetti:

"Bu platform; öğrencinin hedefini belirleyip hedefine ulaşmak için takip etmesi gereken basamakların belirlenmesi ve bu basamaklar içerisinde süreci izlemekten tutun öğretmenin öğrenciye etüt tamamlama, ödev verme, video izleyebilmesi ve soru çözebilmesi ile cevap videolarının seyredilebilmesi için birçok özelliği olan bir uygulama... Biz bu uygulama üzerinden 23 Mart haftası itibarıyla devletimizin 'online eğitime devam edilsin' şeklindeki kararına paralel olarak, bütün öğrencilerimize sistemimiz üzerinden eğitime devam etmeye hazırız."

"Türkiye genelinde ilk online deneme sınavımızı gerçekleştirdik"

Nevzat Kulaberoğlu, Metodbox altyapısının uzaktan eğitimde fark yarattığını ve tüm öğrencilere ücretsiz olarak sağlandığını aktararak, sistem üzerinden ilk online deneme sınavlarını Türkiye genelinde dün gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Öğrencilerin sisteme yüklenen uzaktan eğitim takvimlerine göre derslerini uzaktan alabileceğini belirten Kuleberoğlu, "Eğitim-öğretimimiz kesintisiz bir şekilde devam edecek. Tüm bunların yanında, uzaktan eğitim programımızı hazırlayan deneyimli akademik kadromuz, ayrıca bu zamanı verimli değerlendirebilmek adına 200'den fazla öneriyi de öğrencilerimiz için derleyerek evlere ulaştırdı. Tüm imkanlarımızla öğrencilerimizin ve velilerimizin yanındayız." ifadelerini kullandı.

Kulaberoğlu, öte yandan Metodbox'ın, 2020-2021 eğitim öğretim yılı için Uğur Okulları'na yeni kaydolan tüm öğrencilere ücretsiz sunulacağını, yeni dönemde "Uğurlu" olacak öğrencilerin de sistemden faydalanmaları için adım attıklarını ve uzaktan eğitim süresince Metodbox ile tüm "Uğurlu" öğrencilerin yakınında olmak istediklerini kaydetti.

23 Mart, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 03:12 Kaynak: AA

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