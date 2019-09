Uğur Okulları'ndan Ergani'ye doğa ve spor dostu kampüs

DİYARBAKIR - Türkiye'nin 44 ilinde 64'ü kampüs olmak üzere 106 okulda, aynı kalitede eğitim yaklaşımlarını uygulayan Uğur Okulları, Şanlıurfa Viranşehir'de ve Diyarbakır Ergani'de iki kampüs yatırımı daha hayata geçirdi. 20 milyon TL yatırım bedelleri ile kurulan kampüslerde Uğur Okullarının global vizyonu öğrencilerle buluşacak.

Türkiye'nin köklü eğitim kurumları arasında yer alan Uğur Okulları, Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde bin 344 kapasiteli eğitim kampüsü kurdu. 20 milyon liraya mal olan kampüslerde STEM, robotik, bilişim, fizik, kimya, biyoloji laboratuvarları ile görsel sanatlar ve müzik laboratuvarlarının yanı sıra kampüse göre farklılık gösteren kapalı yüzme havuzu, buz pateni pisti açık tenis kortu, basketbol sahası, organik tarım için ayrılmış hobi alanları, halı saha gibi birçok fiziki olanak da yer alıyor.

Viranşehir Kampüsü açılış törenine Şanlıurfa Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci, Viranşehir Kaymakamı Ömer Dereci, Viranşehir İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehdi Turğut, Milletvekili Doç. Dr. Ali Özşallı; Ergani Kampüsü'nün açılışına ise Ergani Belediye Başkanı Ahmet Kaya, Çermik Belediye Başkanı Şehmus Karamehmetoğlu, Çermik Milli Eğitim Özel Okullar Şube Müdürü Hikmet Pınar katılım gösterdi. Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları Başkanı Enver Yücel, Uğur Okulları ve Bahçeşehir Koleji İcra Kurulu Başkanı Hüseyin Yücel, Uğur Okulları Genel Müdürü Nevzat Kulaberoğlu, BUEK eğitim yöneticileri ile çok sayıda davetli de açılışta yer aldı.

"Toplumların kalkınması için yol eğitimden geçmeli"

Törenlerde konuşan Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları Başkanı Enver Yücel, tüm dünya çocuklarının kaliteli eğitim hakkına sahip olduklarını ve eğitimde fırsat eşitliğini önemseyerek Türkiye'nin farklı illerine yatırım yaptıklarını söyledi. Türkiye'de 69 ilde 170 bin öğrenciye hizmet verdiklerini söyleyen Yücel, "Bu rakam Avrupa'nın en büyük eğitim kurumu, dünyanın sayılı eğitim kurumlarından biri olduğumuzu gösteriyor. Dünyanın en eski ülkemizin ise tarihi, kültürel, ekonomik alanda önemli şehirlerinden biri olan Ergani ve Viranşehir ilçelerimizde hayata geçirilen bu kampüs gelişmiş ülkelerdeki okul kampüsleri ile aynı standartta. Buradaki çocuklarımız, Avrupa ve Amerika'daki akranları nasıl bir eğitim alıyorsa, kaliteli ve iyi eğitimi burada alacak. Toplumların kalkınması için yolunun eğitimden geçmesi gerektiğine inanan bir eğitimci olarak, ülkemize ve dünyaya fayda sağlayacak bireylerin kampüsümüzde yetişmesini temenni ediyorum" dedi.

"Ergani'deki çocuğumuz ile İstanbul'daki çocuğumuz bizim için birdir"

Yücel, Ergani'deki kampüs açılışında yapmış olduğu konuşmasında şu ifadelerde bulundu: "Türkiye'nin hemen hemen her noktasında eğitim yuvalarımız var. Bu hizmete İstanbul'da başladık. Bu zamana kadar hep eğitim sektörü içerisinde kaldık. 52 yıldır eğitim hizmeti veriyoruz. Bakıldığında özel okullar kamu hizmeti veren kurumlardır. Bir gerçek var ki; gelişmiş ülkelerde eğitim devlet eliyle verilen bir hizmet olmaktan çıkıyor. Eğitim kalitesinin dünyada artık rengi değişiyor. Eğitimi kim yaparsa yapsın yeter ki iyi yapsın, kaliteli yapsın ve hizmet verdiği ülkenin değerlerine, anlayış ve kültürüne hizmet etsin. Biz onun için Türkiye'nin her noktasında her çocuğun kaliteli eğitim alma hakkına sahip olduğuna inanarak var olacağız. Ergani'deki çocuğumuz ile İstanbul'daki çocuğumuz bizim için birdir. Her birinin iyi bir eğitim alma hakkı var."

Yücel, geleceğin mesleklerine hazır olmak için eğitimin ezber eğitim olmaktan çıkması gerektiğini belirterek, sözlerini şu ifadelerle sürdürdü: "Bugün doğan çocuklar 30 yıl sonra hayata atılacaklar ve o zaman bugünün meslekleri yüzde 70 oranında olmayacak. Bu nedenle eğitimin içeriğini de buna göre değiştirmemiş lazım. Bu konu tüm dünyanın üzerinde durduğu bir konu. Ülke olarak bizim de okullarımız bu değişime ayak uydurmalı ve eğitimdeki ezberi bozmalıyız. Geleneklerimize bağlı kalarak, dünyaya açık olmalıyız."

"Bir çocuktan bir umut etmekten vazgeçmeyelim"

Uğur Okulları ve Bahçeşehir Koleji İcra Kurulu Başkanı Hüseyin Yücel ise Uğur Okulları'nın bayrağını her yerde gururla temsil etmeye devam edeceklerini belirtti. Yücel, "Biz bu okulu çocuğunuz İstanbul'daki, İzmir'deki, Ankara'daki çocukla aynı şartlarda eğitim alsın diye kurduk. Yeter ki bir çocuktan bir umut etmekten vazgeçmeyelim. Şu gördüğünüz tabela, Uğur Okulları yazısı, 52 yıldır Türkiye'nin her köşesinde yazılı. Bu tecrübeye güvenin. Çocuklarınıza, çocuklarımıza hak ettikleri eğitimi vermek, onlara kurdukları hayallerin gerçek olabileceğini göstermek için buradayız" diye konuştu.

Ergani'de kurulan kampüsün bin 334 öğrenci kapasiteli olduğunu anlatan Uğur Okulları Genel Müdürü Nevzat Kulaberoğlu başarı geleneklerini Viranşehir ve Ergani'de de devam ettirecekleri söyledi. Kampüslerin okul öncesinden lise son sınıfa kadar eğitim vereceğini belirten Kulaberoğlu, "Kültürel ve ekonomik alanda önemli bir şehrimiz olan bu illerimizde, Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları ailesi olarak ülkemizin eğitimine yaptığımız yatırımlara yenilerini eklemekten gurur ve heyecan duyuyoruz. Dünyada ekonomisi güçlü ülkeler arasında yer almak için katma değeri yüksek üretimler yapmalıyız. Biz, öğrencilerimizin dünya varlıklarını tüketen değil gelecekleri için üreten bireyler olmalarını hedefliyoruz. Türkiye'nin her noktasında olmak, gençlerimize, Türk milli eğitimine hizmet etmek bizim en önemli görevimiz, bu uğurda çalışıyoruz. Açık ve kapalı alanları ile dikkat çeken, öğrencilerin spor ve doğa ile iç içe olacağı, standartların üzerinde bir kampüs yatırımı hayata geçirmiş olmanın mutluluğu içindeyiz" dedi.