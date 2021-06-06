Matematik ve fen soruları sınavın belirleyicisi olacak

Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) uyguladığı, 8'nci sınıf öğrencilerinin girmiş olduğu Liselere Geçiş Sınavı (LGS), Türkiye genelinde yaklaşık 1 milyon 200 bin öğrencinin katılımıyla gerçekleşti. Adil Kurt, "Matematik ve fen soruları bu sınavın belirleyicisi olacak" dedi.

Sınav, iki oturumda yapıldı. Birinci oturum 09.30'da, ikinci oturum ise 11.30'da başladı. Sınavın birinci bölümünde öğrencilere 50 soruluk sözel alan için 75 dakika süre verildi. İkinci bölüm ise 40 soruluk sayısal alan testi için öğrencilere 80 dakika süre tanındı. Sınavda A, B, C ve D olmak üzere öğrencilere 4 farklı kitapçık verildi. Uğur Okulları Sınavlardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Adil Kurt ve Ortaokul Akademik Kurulu sınavı değerlendirdi:

Uğur Okulları Sınavlardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Adil Kurt, "LGS bu yıl da, okullarımızda kovid-19 nedeniyle gerekli önlemler alınarak gerçekleştirildi. LGS' deki sorular MEB müfredatına ve kazanımlarına bağlı kalınarak sorulmuştur. MEB'in yıl boyunca yayımlamış olduğu örnek sorular ve çalışma fasikülü sorularıyla genel anlamda uyumlu sorular sorulduğu gözlemlenmiştir. LGS'nin geneline bakıldığında matematik dersinin uzun ve zaman alıcı sorulardan oluşması nedeniyle öğrenciler matematikte zorlanmıştır. Fen bilimleri dersinde ise soruların geçen seneye göre zorluk derecesinin daha fazla olduğu bilgisi paylaşılmıştır. Ayrıca matematik ve fen bilimleri derslerinin son ünitelerinden soru sorulmamıştır. Bu nedenle öğrencilerin sıralamalarını matematik ve fen bilimleri dersleri belirleyecektir. Türkçe dersinde okuma becerisi güçlü, dikkat becerisi yüksek öğrencilerin yapabileceği tarza sorulardan oluştuğu gözlemlenmiştir. T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersinde ise genel olarak paragrafı yorumlamaya, harita okur yazarlığı ve tablo grafik okumaya dayalı sorular sorulduğu iletilmiştir. İngilizce ve din kültürü ve ahlak bilgisi derslerinden de düzenli çalışan, dikkatli olan öğrencilerin rahatlıkla çözebileceği tarzda sorular sorular sorulduğu iletilmiştir. Düzenli kitap okuyan öğrencilerin okuma, anlama ve zamanı iyi değerlendirme konusunda daha başarılı olacaklarını bu sınavda da gözlemlemiş olduk" diye konuştu.

"SORULAR MEB TARAFINDAN YAYIMLANAN ÖRNEK SORULARLA BENZERLİK GÖSTERMEKTEDİR"

20 sorudan oluşan Türkçe dersi soruları, pandemi sürecinden dolayı dil bilgisi konuları dışındaki konulardan oluşmakta olduğunu söyleyen Türkçe Ortaokul Akademik Kurul Üyesi Handan Büke "Sorular, her ay MEB tarafından yayımlanan örnek sorularla benzerlik göstermektedir. Sorular; okuma becerisini ölçme, tablo- grafik yorumlama, sözcük bilgisini ölçme, cümle düzeni kurabilme, sözel mantık yorumlamaya tarzında hazırlanmıştır. Metin yorumlama sorularında güncel konulara da yer verilmiştir. Salt görsel yorumlama ya da metin üzerinden görsel çıkarımı sorularına yer verilmemiştir. Okuma, anlama, yorumlama sorularına yer verilmiştir. Dil bilgisi, yazım – noktalama sorularına yer verilmemiştir. MEB konu ve kazanımlarına genel anlamda uyulmuştur. Sözel mantık yorumlama soruları örnek sorularda yer verildiği gibidir. Sınavın genelinde öğrencinin okuma becerisi, analiz etme, yorumlama ve muhakeme gücünü sorgulayan, öğrenciye çıkarım yaptıran tarzda sorulara yer verilmiştir. Özellikle 2-3 soru seçici olmuştur. Düzenli çalışan, dikkatli okuyan öğrencilerin zorlanmadan yapabilecekleri bir sınav olmuştur" ifadelerini kullandı.

"SORULAR, TABLO, ŞEMA VE HARİTA İLE DESTEKLENMİŞTİR"

Sosyal Bilgiler Ortaokul Akademik Kurul Üyesi Burcu Aksoy Sertkahya, "İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersinde, Milli Eğitim Bakanlığı'nın belirtmiş olduğu kazanımlara, müfredata ve yıl içinde yayımlanan örnek sorulara (harita ve görsellerden oluşan) uygun sorular sorulmuştur. Sınavda, paragrafların genel olarak uzun olduğu ve bilgiyi yorumlamaya, çıkarımda bulunmaya yönelik soruların sorulduğu görülmüştür. Paragraflarda ise cümleler açık ve net biçimde ifade edilmiş olup dikkat gerektiren bir iki soruya da yer verilmiştir. Ayrıca harita sorusu sorularak öğrencilerin harita okuryazarlığı bilgisi de ölçülmeye çalışılmıştır. Sorular, tablo, şema ve harita ile desteklenmiştir. Son ünite "Atatürk'ün Ölümü ve Sonrası" ünitesinden hiç soru sorulmamıştır. Yıl boyunca konu eksiği bulunmayacak şekilde çalışan ve yorum yapabilme gücü yüksek öğrencilerin yapabileceği düzeyde bir sınav olmuştur" şeklinde konuştu.

"SORULAR ANLAMA VE YORUM YAPABİLME BECERİLERİNİ ÖLÇMEYE YÖNELİK ŞEKİLDE HAZIRLANMIŞ"

2021 LGS'de Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi bölümünde yer alan soruların tamamı MEB kazanımlarına bağlı kalınarak ve yıl içerisinde yayınlanan örnek sorulara benzer tarzda hazırlandığını belirten Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ortaokul Akademik Kurul Üyesi Muhammed Yasin Bekir, "Sorular genel olarak öğrencilerin okuma, anlama ve yorum yapabilme becerilerini ölçmeye yönelik şekilde hazırlanmıştır. Ayrıca bazı sorularda metin, ayet ve hadis kullanılarak kazanımlar günlük hayatla ilişkilendirilmiştir. 2021 LGS'de "Kader İnancı" ünitesinden 2 soru, "Zekat ve Sadaka" ünitesinden 4 soru, "Din ve Hayat" ünitesinden 3 soru ve "Hz. Muhammed'in Örnekliği" ünitesinden 1 soru sorulmuştur. Müfredat dahilinde olan "Kur'an-ı Kerim ve Özellikleri" ünitesinden ise hiç soru sorulmamıştır. Yıl boyunca 8. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinin kazanımlarını eksiksiz bir şekilde öğrenen öğrencilerin soruları kolaylıkla cevaplayabileceğini söyleyebiliriz.

"NET SORULARDAN OLUŞAN BİR SINAV UYGULANMIŞTIR"

LGS 2021 İngilizce sorularını incelediğimizde ilk olarak dikkatimizi çeken son soru hariç diğer tüm sorularda soru köklerinde yapı olarak olumsuz soru köklerine yer verilmediğini söyleyen Yabancı Dil Ortaokul - Lise Akademik Kurul Üyesi Serra Erdem, "Genel anlamda karşılıklı geçen bir diyalogu/konuşmayı ve ilgili cümleyi tamamlama soruları veya okuduğunu anlama ve çıkarım yapma sorularıdır. Çeldirici soru içermeyen, net sorulardan oluşan bir sınav uygulanmıştır. Akademik yıl boyunca düzenli çalışan tüm öğrencilerin kolaylıkla çözebileceği, üst düzey dikkat becerisi gerektirmeyen sorular sorulmuştur" ifadelerini kullandı.

"7. SINIF KAZANIMLARINA HAKİM OLAN ÖĞRENCİLER DAHA BAŞARILI OLACAK"

Sorular dikkatli okumayı, anlamlandırmayı ve odaklanmayı gerektirmekte olduğunu belirten Matematik Ortaokul Akademik Kurul Üyesi Zuhal Namlısoy, "Sorular, her ay MEB tarafından yayımlanan örnek sorularla benzerlik göstermektedir. Problemler gerçek hayata uygun modellerle zenginleştirilmiştir. Öğrencilerin doğru çözüme ulaşabilmesi, muhakeme gücünün iyi derecede olmasına bağlıdır. Sentez ve analiz yapabilen öğrencilerin soruları rahatça çözebilecekleri gözlemlenmiştir. 7. sınıf kazanımlarına hakim olan öğrencilerin daha başarılı olabileceği anlaşılmıştır. Soruların çözümü için gerekli bilgiler sorunun üst kısmında verilmiştir. Son ünitedeki Dönüşüm Geometrisi ve Geometrik Cisimler konusundan soru sorulmamıştır. Kitap okuma alışkanlığı olan öğrencilerin okuma, anlama ve zamanı iyi yönetme konusunda daha başarılı olacağı açıktır. Sınavda birkaç soru dışında çözümü zaman alan, uğraştırıcı sorular bulunmaktadır. Düzenli ders tekrarı yapan, anlamadan hiçbir konuyu geçmeyen, pekiştirmek için de sürekli soru çözen öğrencilerin başarılı olabileceği bir sınav olmuştur. Bu sınavda matematik özellikle zaman yönetimi açısından eleyici olacaktır" dedi.

"GRAFİK VE TABLOLAR KULLANILARAK ANALİTİK DÜŞÜNME BECERİSİNİ GELİŞTİRME DE ÖLÇÜLMÜŞTÜR"

2020-2021 Eğitim ve Öğretim yılında 8. Sınıf öğrencilerine uygulanan LGS sınavında sayısal bölümün Fen Bilimleri sorularının Milli Eğitim Bakanlığı'nın 8.sınıf konularına ve kazanımlarına uygun olarak hazırlandığını belirten Fen Bilimleri Ortaokul Akademik Kurul Üyesi Filiz Polat, "Öğrencilere son ünite olan Elektrik Yükleri ve Elektrik Enerjisinden soru sorulmamıştır. DNA ve Genetik Kod ile Madde ve Endüstri ünitelerine ağırlık verilmiştir. LGS sınavındaki fen bilimleri soruları yıl içerisinde MEB tarafından yayınlanan örnek sorulara ve her ünite için hazırlanan il bazlı sorulara benzerlik gösterdiğini söyleyebiliriz. Bilimsel deney düzeneklerinin olduğu soruların bazılarında görsellerin kullanılmadığını ve soruların anlatımlar üzerinden kurgulandığını görmekteyiz. Sorular; öğrencilerin öğrendiği bilgiyi kullanma, verileri karşılaştırma, okuduğunu anlama ve yorumlama yeteneğini geliştirme gibi becerileri ölçmektedir. Ayrıca bazı sorularda grafikler ve tablolar kullanılarak analitik düşünme becerisini geliştirme de ölçülmüştür. Bazı sorularda öğrencilerin bilimsel düşünmeleri ve anlatılan olaylar arasında bağlantı kurmaları istenmiştir. Bazı sorularda ise günlük hayatımızdan örneklere yer verilirken güncel konulara da değinilmiştir. Deney düzenekleri içeren sorularda bağımlı, bağımsız ve sabit değişkenlerin doğru tespit edilmesi sorunun çözümünde oldukça önemlidir. Sorulardan bazıları uzun paragraflardan oluşmaktadır. Bu soruların dikkatli okunması öğrencileri doğru cevaba ulaştıracaktır. Sınavda öğrencileri zorlayanve çeldiricisi güçlü olan soruların olduğunu görüyoruz. Fen Bilimleri sınavının tamamını değerlendirdiğimizde sınavın orta zorlukta olduğunu söyleyebiliriz" ifadelerini kullandı.