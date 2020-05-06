Uğur Okulları'ndan LGS ve YKS değerlendirmesi - Son Dakika
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Uğur Okulları'ndan LGS ve YKS değerlendirmesi

7 saat önce

Uğur Okulları Sınavlardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Adil Kurt, YKS'de öğrencilerin 12'nci sınıfın ikinci dönemindeki derslerin tamamından muaf tutulmasının, sınav süresinin 30 dakika artırılması ve 180 puan barajının 10 puan düşürülerek 170'e indirilmesinin öğrenciler için çok büyük...

Uğur Okulları'ndan LGS ve YKS değerlendirmesi, System.String[]

Uğur Okulları Sınavlardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Adil Kurt, YKS'de öğrencilerin 12'nci sınıfın ikinci dönemindeki derslerin tamamından muaf tutulmasının, sınav süresinin 30 dakika artırılması ve 180 puan barajının 10 puan düşürülerek 170'e indirilmesinin öğrenciler için çok büyük bir avantaj olduğunu belirterek, LGS'de ise öğrencilerin sınavlara kendi okullarında girecek olmasının büyük bir avantaj olduğunu vurguladı.

Uğur Okulları'ndan yapılan açıklamada, yeni açıklanan sınav tarihlerine ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Uğur Okulları Sınavlardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Kurt, bu yıl gerçekleşecek LGS ve YKS'nin diğer yıllara göre daha farklı olacağına işaret ederek, 8'inci ve 12'nci sınıfın ikinci dönem konularının sınav kapsamında yer almamasının öğrenciler için avantaj olduğunu aktardı.

Öğrencilerin kalan süreyi iyi değerlendirerek başarı oranını artırabileceğini, daha az konuyla sınava hazırlanmanın avantaj olduğunu vurgulayan Kurt, şunları kaydetti:

"Ancak bu bir sıralama sınavı olduğu için sıralamanın doğru yapılması amacıyla daha zor bir sınav da olabilir. YKS tarihi 27-28 Haziran olarak değişti. YKS'de öğrencilerimizin 12'nci sınıfın ikinci dönemindeki derslerin tamamından muaf tutulması, sınav süresinin 30 dakika artırılması ve 180 puan barajının 10 puan düşürülerek 170'e indirilmesi öğrenciler için çok büyük bir avantajdır. Bu sayede 112 bin-195 bin arasında öğrencinin lisans programlarına yerleşecekleri tahmin ediliyor. Öğrencilerimiz, hiç zaman kaybetmeden kalan süreyi genel tekrar yaparak daha verimli ve başarılı şekilde sürdürmeliler."

"Gerekli tekrarları yapmalarını, deneme sınavı çözmelerini tavsiye ediyorum"

Adil Kurt, LGS'de ise öğrencilerin sınavlara kendi okullarında girecek olmalarının büyük bir avantaj olduğunu belirterek, sınavın 20 Haziran'da yapılacağını hatırlattı.

Öğrencilere, okullarına geçen yıla göre daha erken gitmelerini öneren Kurt, sınav günü en geç saat 09.00'da sınav salonunda olunması tavsiyesinde bulundu.

Kurt, "Devletimiz sosyal mesafe kuralları ile de ilgili tüm önlemleri alarak sınavları yapacaktır. Kalan bu sürede gerekli tekrarları yapmalarını, deneme sınavı çözmelerini tavsiye ediyorum." ifadelerini kullandı.

Öğrencilere konuları bitirdilerse her hafta en az 2 deneme sınavı çözmelerini öneren Kurt, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Deneme sınavından sonra çözemediği, yanlış yaptığı soruları tespit edip bu soruların çözümünü öğrenmeliler. Deneme sınavında hangi konudan soru çözemiyor ise o konuları tekrar etmeliler. Bu kısa süreyi verimli kullanabilirlerse bu sene yapılacak sınavdan daha başarılı şekilde çıkabilirler.

Sınavların bilginin yanında yorumlama, analiz, neden-sonuç ilişkisi kurma gibi yetenekleri ölçeceğini de öngörerek öğrencilerimize bu anlamda da pratik yapmalarını ve bol bol kitap okumalarını da tavsiye ediyorum. Tüm öğrencilere başarılar diliyorum."

Yükseköğretim Kurumları Sınavı, Adil Kurt, CEO, LGS, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.05.2020 12:36 Kaynak: AA


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