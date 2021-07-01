Uğur Okulları'nın 427 öğrencisi, LGS'de yüzde 1'lik dilimde yer aldı

Uğur Okulları'nın Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında gerçekleştirilen merkezi sınava katılan 427 öğrencisi, yüzde 1'lik dilimde yer almayı başardı.

Uğur Okulları'ndan yapılan açıklamaya göre, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 6 Haziran'da gerçekleştirilen sınavın ardından sonuçlar, e-okul ve meb.gov.tr adresi üzerinden açıkladı.

Sınava hazırlıkta yarım aşrı aşkın deneyime sahip Uğur Okulları'nın öğrencilerinin "kitlesel başarılarıyla Türkiye'nin gururu" olduğu belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Uğur Okulları Genel Müdürü Nil Çiçek, sınava katılan 427 Uğur Okulları öğrencisinin yüzde 1'lik dilimde yer aldığını aktararak, şunları kaydetti:

"559 öğrencimiz yüzde 2, 892 öğrencimiz yüzde 3, 997 öğrencimiz yüzde 4, 1.232 öğrencimiz ise yüzde 5'lik dilimde yer alıyor. Sınavda başarı gösteren tüm öğrencilerimizi ve emeği geçen tüm öğretmenlerimiz tebrik ediyorum. 4 yıldır okullarımızda aktif olarak kullanılan, kişiye özgü ve yapay zeka tabanlı dijital öğrenme-öğretme platformu Metodbox ile pandemi döneminde okul eve taşındı. Her hafta kesintisiz olarak gerçekleştirdiğimiz deneme sınavlarımız, pekiştirme odaklı ders planlamalarımız ve deneyimli akademik kadromuzun oluşturduğu yayınlarımızla birlikte sınavın nabzını tuttuk."

"Okulların araştırılması, öğrencinin gelecek beklentilerine ve kişilik özelliklerine uygunluğu incelenmeli"

Uğur Okulları PDR ve AR-GE'den Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Barış Sezgin de tercih döneminin titizlikle ele alınması gereken bir süreç olduğunu vurguladı.

Okulun akademik başarısı ile birlikte teknolojik olanaklarına, İngilizce dil edinimine ve yurt dışı danışmanlığına odaklanmak gerektiğini belirten Sezgin, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Hepimiz hayatımız boyunca birçok karar alıyor ve yaşamımızı şekillendiriyoruz. Bu kararlardan belki de en uzun vadeli etkisi olan 'meslek seçimi.' Meslek seçiminin temelini ise lise ve üniversite tercihlerimiz oluşturuyor. Kısacası doğru tercih, aslında iyi bir geleceğin ilk adımı. Çocuklarımızın lise tercihini doğru yapabilmeleri, iyi bir üniversite ve mesleğe sahip olmak için atacakları ilk adım. Bu sebeple okulların araştırılması, öğrencinin gelecek beklentilerine ve kişilik özelliklerine uygunluğu incelenmeli. Öğretmen kadrosunun kalitesi, okulun akademik başarı, fiziki ve sosyal olanakları, yabancı dil eğitimi, sınav sistemlerine ve müfredata uygun ders içeriklerinin verimli şekilde işliyor olması, rehberlik hizmetleri, ders dışı faaliyetler önemli kriterler arasında yer alıyor."