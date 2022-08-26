Büyük Zafer, 1922 öğrenci ve öğretmenle İzmir'de kutlandı

Uğur Okulları öğrencileri 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100'üncü yılında, Kurtuluş Savaşı dönemine tarihsel empati yaparak yazdığı metinleri 'Uğurlu Kalplerden Zafer Günceleri' isimli kitapta topladı. Öğrencilerin emekleri ile oluşturulan ve geliri Türk Silahlı Kuvvetleri Mehmetçik Vakfı'na bağışlanacak kitap için 30 Ağustos Zafer Bayramı'na sayılı günler kala İzmir'de 1922 öğrenci, öğretmen, yönetici ve velinin katılımıyla lansman düzenlendi.

Türkiye'nin 55 ilinde 116 okulda öğrenim gören Uğur Okulları öğrencileri 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100. yılında bir projeye imza attı. Öğrencilerin Kurtuluş Savaşı dönemine tarihsel empati yaparak yazdığı metinler, 'Uğurlu Kalplerden Zafer Günceleri' isimli kitapta toplandı. Hazırlık aşaması 1 yıl süren proje kapsamında öğrenciler Kurtuluş Savaşı dönemini araştırıp, kronoloji ve tarihi gerçeklere bağlı kalarak savaş günceleri yazdı. 'Meclis', 'Cephe', 'Anadolu' bakış açısı ile olayları analiz eden günceler arasından 100 eser seçilerek okuyucuyla buluştu. Öğrencilerin emekleri ile oluşturulan ve geliri Türk Silahlı Kuvvetleri Mehmetçik Vakfı'na bağışlanacak kitap için 30 Ağustos Zafer Bayramı'na sayılı günler kala İzmir'de 1922 Uğur Okulları öğrencileri, öğretmenleri, yöneticileri ve velilerin katılımıyla lansman düzenlendi. Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk bırakan öğrenciler Gündoğdu Meydanı'na kadar bando eşliğinde coşkulu bir yürüyüş gerçekleştirdi. "BU KİTAP BİR SAYGI DURUŞU NİTELİĞİNDE"

Gündoğdu Meydanı'nda gerçekleştirilen lansmanda konuşma yapan Uğur Okulları Genel Müdürü Nil Çiçek, Büyük Zafer'in 100. yılına yakışacak simge bir kitapla Türkiye'ye seslenmenin gururunu yaşadıklarını söyledi. 'Uğurlu Kalplerden Zafer Günceleri' projesinin, Mustafa Kemal Atatürk'e ve tüm şehitlere saygı duruşu niteliğinde olduğunu ifade eden Çiçek, "100 yıllık muhteşem zaferin 55 yılına şahitlik etmiş bir eğitim kurumu olarak Atatürk'ün bize gösterdiği yolda ilerleyip, vatan sevgisi ile dolu çağdaş uygarlık çizgisinden ayrılmayan öğrenciler yetiştirmeye devam ediyoruz. O öğrenciler ki aldıkları bu eğitim ve öğretim ile çok anlamlı bir esere ve etkinliğe imza attılar. Kurtuluşa giden süreci, kolektif bir günlüğe dönüştürerek 'Uğurlu Kalplerden Zafer Günceleri' projesini hayata geçirdiler. Öğrencilerimiz tarafından kaleme alınan güncelerde, o dönemde yaşanılan olayı, duyulan acıyı ve sevinci hissedebiliyoruz. Kitabımızın gelirleri TSK Mehmetçik Vakfı'na bağışlanacaktır. Toplumsal hafızamızın izlerine tanık olduğumuz bu değerli kitapta emeği olan tüm öğrencilerimize ve öğretmenlerimize teşekkür ederim" dedi."PROJEDE YER ALMAK GURUR VERİCİ"

Kitaptaki bölümlerden birini yazan öğrencilerden Dilay Asya Kuman (18), "Ben 'Şerife bacı' kısmını yazdım. Kurtuluş Savaşı'nda cepheye cephane taşıyan birisi. 23 yaşında ve 9 aylık bir bebeği var. Soğuktan donarak hayatını kaybediyor. Bunu gören asker de bu anıyı anlatıyor. Bu proje beni çok heyecanlandırdı çünkü tarihi çok seviyorum" dedi. Öğrencilerden Demir Bozkurt (14), "Benim anlattığım mebus mecliste direnişin devam etmesi gerektiğini savunuyor. Detaylı araştırma yapmam gerekti. Birkaç kitaptan araştırma yaptım. Böyle bir projenin içinde bulunmak gurur verici o yüzden mutluyum" ifadelerini kullandı.Projede yer almaktan dolayı çok mutlu olduğunu anlatan öğrencilerden Defne Aygün (15) ise "Çok gururluyum. Emeği geçen herkese teşekkür ederim. Ben bir şehit annesinin hikayesini anlattım. Büyük bir empati gerektiriyordu. Şehit annelerinin röportajlarını izledim. Onlara sonsuz teşekkür ederiz" dedi.Tarih araştırmacısı Ahmet Gürel, Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Emin Elmacı'nın konuşmalarının ardından Mehmetçik Vakfı İzmir Temsilcisi Emekli Albay Cengiz Çaylak Uğur Okulları adına Genel Müdür Nil Çiçek'e bağış plaketi takdim etti.