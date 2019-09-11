Uğur okulları viranşehir kampüsü açıldı

TÜRKİYE'DE 106 okulda eğitim veren Uğur Okulları, 20 milyon lira yatırım bedeli ile hayata geçirdiği Şanlıurfa Viranşehir Kampüsü'nü öğrencileri ile buluşturdu.

Türkiye'nin 44 ilinde 64'ü kampüs olmak üzere toplam 106 okulda, eğitim yaklaşımlarını aynı şekilde uygulamaya çalışan Uğur Okulları, Viranşehir Kampüsü'nü açtı. Okulun açılış törenine Milletvekili Doç. Dr. Ali Özşallı, Viranşehir Kaymakamı Ömer Dereci, Şanlıurfa Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci, Viranşehir İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehdi Turğut, Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları (BUEK) Başkanı Enver Yücel, Bahçeşehir Koleji ve Uğur Okulları İcra Kurulu Başkanı Hüseyin Yücel, Uğur Okulları Genel Müdürü Nevzat Kulaberoğlu ile Viranşehir Kampüsü Kurucuları Selçuk Beyaz ve Hüseyin Demirboğa katıldı.

Viranşehir Kampüsü açılış töreninde konuşan Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları (BUEK) Başkanı Enver Yücel, tüm dünya çocuklarının kaliteli eğitim hakkına sahip olduklarını ve eğitimde fırsat eşitliğini önemseyerek Türkiye'nin farklı illerine yatırım yaptıklarını dile getirdi.

BUEK olarak Türkiye'de 69 ilde 170 bin öğrenciye hizmet verdiklerini dile getiren Enver Yücel, "Bu rakam Avrupa'nın en büyük eğitim kurumu, dünyanın sayılı eğitim kurumlarından biri olduğumuzu gösteriyor. Farklı medeniyetlere ev sahipliği yapmış, ülkemizin tarihi, kültürel, ekonomik alanda önemli şehirlerinden biri olan Şanlıurfa'da, Viranşehir ilçemizde hayata geçirilen bu kampüs gelişmiş ülkelerdeki okul kampüsleri ile aynı standartta. Viranşehir'deki çocuklarımız, Avrupa ve Amerika'daki akranları nasıl bir eğitim alıyorsa, kaliteli ve iyi eğitimi burada alacak. Toplumların kalkınması için yolunun eğitimden geçmesi gerektiğine inanan bir eğitimci olarak, ülkemize ve dünyaya fayda sağlayacak bireylerin kampüsümüzde yetişmesini temenni ediyorum" dedi.

Bahçeşehir Koleji ve Uğur Okulları İcra Kurulu Başkanı Hüseyin Yücel ise Uğur Okulları'nın bayrağını her yerde gururla temsil etmeye devam edeceklerini belirtti. Hüseyin Yücel, "Bundan tam 20 sene önce ben de bir Uğur öğrencisiydim. Dile kolay, yarım asrı devirdik, 52'nci yılımıza ilerliyoruz. Kaliteli eğitimi ülkemizin her köşesindeki çocuğa ulaştırmak için çalışıyoruz. Eğitimi bir rant değil, gönül işi olarak görüyoruz" diye konuştu.

850 ÖĞRENCİ KAPASİTESİ İLE AÇILIYOR

20 milyon lira yatırım bedelli 850 öğrenci kapasiteli kampüsün açılışında söz alan Uğur Okulları Genel Müdürü Nevzat Kulaberoğlu, 39 derslikli kampüsün okul öncesinden lise son sınıfa kadar eğitim vereceğini belirterek "Viranşehir Kampüsümüz fen lisesi ile de eğitimde fark yaratacak. 9 bin 600 metrekare kapalı, 6 bin 700 metrekare açık alanda güçlü akademik kadromuzla öğrencilerimize mükemmel bir eğitim hizmeti sunacağız. Kampüsümüzde STEM, robotik, bilişim, fizik, kimya, biyoloji laboratuvarları yer alıyor. Görsel sanatlar ve müzik laboratuvarları, Uğur Sınava Hazırlık Merkezi, kütüphane ve 164 kişilik konferans salonunun yanı sıra buz pateni pisti, açık ve kapalı spor alanları gibi birçok fiziki olanak bulunuyor" dedi.

"SINAVLARA HAZIRLIKTA 51 YILLIK DENEYİMİMİZ İLE ÖNCÜ KURUMUZ"

Uğur Okullarının en önemli özelliklerinden birinin sınavlara hazırlık olduğunun altını çizen Nevzat Kulaberoğlu, "51 yıllık sınavlara hazırlık deneyimimizi başarılı bir şekilde okullarımıza entegre ettik. Okullarımızda yer alan 'Uğur Sınava Hazırlık Merkezi' ile öğrencilerin sınav başarısının artırılması, belirlenen hedef ve kişisel analiz çerçevesinde öğrencinin bilişsel gelişimine, tercih hedeflerine uygun çalışma planı ve materyaller hazırlanması sağlanıyor. Online eğitim platformu Metodbox ile öğrencilerin hedeflerine adım adım ilerlemeleri için akademik destek sağlanıyor" diye konuştu.

Bu yıl LGS'ye giren her 4 öğrencilerinden birinin yüzde 5'lik dilimde yer aldığını ifade eden Kulaberoğlu "YKS'de ilk binde 32 derece yaptık. 173 öğrencimizi tıp, diş hekimliği ve eczacılık fakültelerine, 6 bin 54 öğrencimizi mühendislik fakültesine, 752 öğrencimizi hukuk fakültesine, 4 bin 238 öğrencimizi iktisadi idari bilimler fakültesine, 9 bin 738 öğrencimizi diğer fakültelere uğurladık" dedi.

YURT DIŞI EĞİTİMDE BAU GLOBAL PASAPORTU

Öğrencilerin 21'nci yüzyıl becerileriyle donanmaları ve geleceğe hazırlanmaları üzerine eğitim stratejilerini kurguladıklarını belirten Kulaberoğlu sözlerini şöyle tamamladı:

"Uğur Okulları bünyesinde bulunan, yurt dışı üniversite ve lise programları, yaz okulu, yurt dışı ve yurt içi geziler konusunda danışmanlık hizmeti sunan Uğur International ile öğrencilerin İngilizce eğitimlerine katkı sağlıyoruz. Öğrencilerimiz BAU Global iletişim ağında yer alan, alan 9 üniversite ve 4 dil okulu başta olmak üzere, dünyanın saygın üniversitelerinde öğrenim bursu ve sertifika programı olanaklarından faydalanabiliyorlar."