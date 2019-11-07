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Uğur Okulları web sitesine ödül

7 saat önce

Web ve internet teknolojileri kullanılarak hayata geçirilen başarılı projelerin daha iyi tanıtılması, bu alanda yapılacak yatırımların özendirilmesi amacıyla düzenlenen geleneksel Altın Örümcek Ödülleri, bu yıl 17. kez sahiplerini buldu.

Uğur Okulları web sitesine ödül, System.String[]

Web ve internet teknolojileri kullanılarak hayata geçirilen başarılı projelerin daha iyi tanıtılması, bu alanda yapılacak yatırımların özendirilmesi amacıyla düzenlenen geleneksel Altın Örümcek Ödülleri, bu yıl 17. kez sahiplerini buldu.

Uğur Okulları'ndan yapılan açıklamaya göre, DorukNet tarafından gerçekleştirilen Altın Örümcek Ödülleri'nde bu yıl 28 kategoride toplam bin 469 proje yarıştı. Jüri değerlendirmeleri sonucu finale kalan 245 proje arasından kazananların açıklandığı ve 200 bini aşkın oyla belirlenen "Halkın Favorileri" ödüllerinin de takdim edildiği ödül töreni, 06 Kasım Çarşamba günü Grand Pera Emek Sahnesi'nde gerçekleştirildi.


Web ve internet teknolojileri, pazarlama ve iletişim alanlarında uzman ve tecrübeli jüri üyeleri tarafından her sene belirlenen başarılı projelerin ödül aldığı Altın Örümcek'te Uğur Okulları da yenilenen web sitesi ile bu yıl Halkın Favorisi dalında ödüle layık görüldü.

Grand Pera Emek Sahnesi, Altın Örümcek, Çarşamba, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 02:06 Kaynak: AA
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