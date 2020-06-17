Uğur okullarından YKS'den önce son hamle programı - Son Dakika

DÜZCE(İHA) – Özel Düzce Uğur Fen ve Anadolu Lisesi, YKS sınavına girecek öğrencileri için online 'YKS'den önce son hamle' programı gerçekleştirdi. Okulun tüm 12. sınıf öğrencileri programa yoğun ilgi gösterdi.

Korona virüs salgını ile mücadele kapsamında öğrencileri için var gücü ile çalışan, tüm öğrencilerle tek tek rehberlik konusunda program düzenleyen Özel Düzce Uğur Fen ve Anadolu Lisesi, YKS sınavına girecek 12. sınıf öğrencilerine özel telekonferans yöntemi ile program düzenledi. Rehberlik Uzmanı Fenomen Onur Soğuk Hoca tarafından hazırlanan YKS'den önce son hamle programına Özel Düzce Uğur Fen ve Anadolu Lisesi'nin 12. sınıf öğrencileri katılım sağladı. YKS ile ilgili sıkıntı yaşamak istemeyen öğrenciler sıkıntılarını programda öğretmenlerine sordu. - DÜZCE