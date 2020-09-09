Uğur Önver'in kaleminden Sadio Mane

CNNTÜRK spikeri Uğur Önver, Liverpool'un dünyaca ünlü futbolcusu Sadio Mane'nin hayata nasıl çalım attığını kaleme aldı.

Uğur Önver, " Afrika'nın İncisi Sadio Mané" adını verdiği kitapta, Batı Afrika ülkesi Senegal'in küçük bir köyünde dünyaya gelen golcü oyuncunun güçlüklerle dolu çocukluğundan futbolun beşiği İngiltere'ye uzanan hikayesini okurlara aktarıyor. Kitap, 10 kişinin yaşadığı fakir bir evde büyüyen Mane'nin tırnaklarıyla kazıya kazıya adını futbol tarihine yazdığı yolculuğa çıkarıyor okuyucuları: Ailesinin yoksulluktan çıkış için Sadio'ya gösterebileceği tek yol öğretmenlikti, bunu biliyorlardı, bunu söylüyorlardı ama bilmedikleri, Mane'nin içindeki futbol aşkının, onu sadece futbolcu değil bir dünya yıldızı yapacağıydı. ve bildiği yoldan giden Sadio, şimdi futbolun beşiği İngiltere'de adım adım kendi efsanesini yaratıyor.