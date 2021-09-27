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Uğur Öztürk Vatanmed'i Avrupa'da Büyütmeye Devam Ediyor - Son Dakika

Uğur Öztürk Vatanmed'i Avrupa'da Büyütmeye Devam Ediyor

27.09.2021 15:48
Uğur Öztürk Vatanmed'i Avrupa'da Büyütmeye Devam Ediyor, System.String[]

Türkiye'nin sayılı saç ekim merkezleri arasında yer alan Vatanmed, 2013 yılından bu yana dünyanın dört bir yanına açılma serüvenine devam ediyor. Amerika, Avrupa, Asya ve Afrika kıtalarında şubeleri bulunan Vatanmed, yüksek kaliteli hizmetleri ve profesyonel ekibi ile sağladığı yüksek başarı oranındaki saç ekimi sayesinde, memnuniyetleri elde etmiş durumda.

Avrupa'da başta gurbetçiler olmak üzere, tüm insanların faydalanabileceği bir şubeleşme içerisine giren Uğur Öztürk, bu doğrultuda en iyi hizmetleri dünyanın her yerinde vermeyi misyon edinmiş durumda.

Profesyonel ve saç ekiminde yüksek başarı oranına sahip olmaları ve saç ekimde en iyi teknikleri ve ekipmanları kullandıkları için, Avrupa ve Asya ülkelerinde yaşayanlar tarafından yoğun talep görüyor.

Vatanmed Sektörde Gücünü Konuşturuyor

Vatanmed Kurucusu Uğur Öztürk, 2013 yılında şirketin başına geçerken, sadece 8 yıl gibi kısa sürede 16 şube ve 200'ün üzerinde çalışan ile artık sağlık turizminde önemli bir yere ulaşmış durumda. Bugün Vatanmed Şirketler Grubunun İstanbul, İtalya, Meksika, başta olmak üzere, ayrıca Kosova, Arnavutluk, Bosna Hersek, Somali, Fildişi ve Irak Duhok ile Kerkük şehirlerinde şubeleri bulunuyor.

Böylelikle dünyanın her yerinden insanlara ulaşmak için gerekli alt yapıyı oluşturduklarını söyleyen Uğur Öztürk, yakın gelecekte şube sayısını arttırarak, ayrıca saç ekiminin yanında, farklı estetik uygulamalarda yapacaklarını açıkladı.

Uğur Öztürk "Dünya bizi konuşuyor"

Türkiye'nin saç ekimindeki başarı göz ardı edilemeyeceği gibi, özellikle ülkemizde uzman cerrahların yeni çıkardıkları teknikler, tüm dünyada hızlı bir şekilde kullanılmaya başlanıyor. "Bu nedenle dünyada saç ekimi denildiğinde Türkiye ve İstanbul ilk akıllara gelen şehir olmakla birlikte, Vatanmed ise başarıları ile gerek sosyal medyada ve gerekse de saç ektirenlerin memnuniyetleri nedeniyle, herkes tarafından bilinir ve tanınır bir hale gelmiş durumda" açıklamaların yaptı.

Vatanmed çalışanları ile bir bütün olarak, kaliteyi en uygun fiyatlar ile vermeyi amaç edinerek, bunu dünyanın her yerine yaymayı vizyon edinmiş ve bu vizyonuna uygun olarak dünyaya yayılmaya başlamış durumda. Güçlü bir ekip, yüksek kalite ekipmanlar ile saç ekimi alanında özellikle dev liderlerin arasına kısa sürede yerleşen Uğur Öztürk, büyümeye devam ederek, tüm dünyada saç ekimi yapacaklarını anlattı.

Saç Ekiminde Uygun Fiyat Garantisi

Uğur Öztürk, özellikle uygulamış oldukları "uygun fiyat politikası" sayesinde yüksek talepler aldıklarını söylüyor. Vatanmed'in bu denli tanınması ile ilgili olarak Öztürk, "Vatanmed sağladığı imkanlar, hizmetler, başarı oranları ve fiyat politikası ile herkese ulaşılabilir bir hale gelmiş durumda. Dünyanın neresinde olduğunuz önemli değil. Önemli olan yüksek kalite hizmetimizi herkese sağlamamızdır. Üstelik uzman doktorlarımız ve ekibimiz tamamı ile kalifiye ve işine saygılı insanlardan oluşuyor.

Vatanmed Şirketler Grubu olarak tam 16 şubemiz ile %100'e yakın başarı oranına sahip durumdayız. Facebook ve İnstagramda ciddi takipçilere sahibiz ve herkes memnuniyetini bizlere iletiyor. Yine tamamen bağımsız olan Google puanlara ve yorum sisteminde de, en fazla puanı ve yorumu alan kliniklerin başında geliyoruz" dedi.

Vatanmed'i Kimler Tercih Ediyor?

Uğur Öztürk ile yaptığımız söyleşide, "Almanya, Avusturya, Fransa gibi ülkelerde yaşayan gurbetçilerimiz ve bu ülkelerin vatandaşları, saç ekimi için en iyi alternatifi İstanbul olarak görüyor. İstanbul hem tatil yapmak, hem bu sırada saç ekimi de yaptırmak için ideal bir seçenek sunuyor. Böyle olunca da yoğun talep aldığımızı söyleyebiliriz" açıklamasında bulundu.

Uğur Öztürk saç ekimi fiyatlarının uygunluğunu anlatırken, "Vatanmed köklü ve deneyimli bir şirket olarak, dünyanın farklı kıtalarına ulaşırken, burada amaç rekabet etmek değil kaliteyi ve uygun fiyatları herkese ulaştırmaktır. Haliyle kalitemiz sayesinde bugün dünyanın her yerinde en iyi fiyat garantisi ile saç ekimi yapıyoruz."

Saç Ekiminde Vatanmed Dünyaya Hızla Yayılıyor

Vatanmed 16 şubesi veya 200 üzerindeki çalışanı ile saç ekiminde dünya markası olma yolunda ilerlerken, geliştirmiş oldukları teknikler sayesinde %100'e yakın başarı oranına ulaşmış durumda. Sadece İstanbul'da değil, tüm şubelerinde bu başarı oranına ulaştıkları için, Vatanmed saç ektirmek isteyenlere daha hızlı ulaşır durumda.

Ayrıca saç ekimini garantili bir şekilde yaptıkları gibi, bunun için garanti belgesi vererek saç ekimini yapıyorlar.

Uğur Öztürk Vatanmed'i Avrupa'da Büyütmeye Devam Ediyor

İstanbul, Türkiye, İtalya, Asya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Uğur Öztürk Vatanmed'i Avrupa'da Büyütmeye Devam Ediyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Uğur Öztürk Vatanmed'i Avrupa'da Büyütmeye Devam Ediyor - Son Dakika
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