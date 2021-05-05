Uğur Şahin'den "Korona ne zaman biter?" sorusuna cevap: ''1 yıl içerisinde sürü bağışıklığına ulaşılabilir.'' - Son Dakika

Uğur Şahin'den "Korona ne zaman biter?" sorusuna cevap: ''1 yıl içerisinde sürü bağışıklığına ulaşılabilir.''

05.05.2021 15:56

Pfizer ile birlikte Covid-19 aşısını geliştiren BioNTech'in kurucusu Uğur Şahin'e katıldığı bir etkinlikte salgının ne zaman biteceği soruldu. Şahin bu soruya "Gelecek 12 ay içerisinde gelişmiş, gelişmekte olan ve az gelişmiş ülkelerde aşılama oranının artmasıyla birlikte sürü bağışıklığına ulaşılabileceğini düşünüyorum" yanıtını verdi.

Koronavirüs salgınına karşı geliştirdiği aşı ile birlikte dünyanın en zengin isimlerinden biri haline gelen Uğur Şahin, Wall Street Journal'ın düzenlediği sanal etkinlikte konuştu.

"DÜNYA GENELİNDE AŞILAMA ORANI YÜKSEK OLMALI"

Salgının seyri ile ilgili açıklamalarda bulunan Şahin, "Salgının bitmesi için dünya genelinde aşılama oranı yüksek olmalı. Aksi takdirde kimse güvende olmayacaktır. Dünya üzerinde sürü bağışıklığı kazanıldığı sürece salgın sona erecektir. 2022 yılının ortalarına doğru Hindistan gibi yoğun nüfusun olduğu bölgelerde bile yüksek aşılama oranına ulaşılacaktır ve sürü bağışıklığı sağlanacaktır" dedi.

"GELECEK 12 AYDA SÜRÜ BAĞIŞIKLIĞINA ULAŞILABİLİR"

Şahin ayrıca, "Gelecek 12 ay içerisinde gelişmiş, gelişmekte olan ve az gelişmiş ülkelerde aşılama oranının artmasıyla birlikte sürü bağışıklığına ulaşılabileceğini düşünüyorum. Bunu da mevcut aşı üretim kapasitesini geliştirerek ve yeni üretim tesisleri açarak yapmak mümkün" dedi.

"TEORİDE AŞILARI KARIŞTIRABİLİRİZ"

BioNTech'i eşi Özlem Türeci ile kuran Dr. Şahin, 30'dan fazla şirketle aşı üretimi için çalışmalar yapıldığını açıkladı. Özlem Türeci ise etkinlikte farklı türden aşıların karıştırılarak daha etkili bir sonuç elde edilebileceğini dile getirdi. Türeci, "Ne kadar çok aşımız olursa o kadar iyi olur. Teoride onları karıştırabiliriz de çünkü günün sonunda amacımız sürü bağışıklığı sağlamak. Olabilecek kadar çok insanın aşı olmasını istiyoruz" ifadesini kullandı.

Uğur Şahin'den Korona ne zaman biter? sorusuna cevap: ''1 yıl içerisinde sürü bağışıklığına ulaşılabilir.''

Özlem Türeci, Koronavirüs, Uğur Şahin, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Uğur Şahin'den 'Korona ne zaman biter?' sorusuna cevap: ''1 yıl içerisinde sürü bağışıklığına ulaşılabilir.'' - Son Dakika


YORUMLAR (5)
  • ggggggg: yanı sürü bagısıklıgı care yok bagısıklık kazanan yasayacak kazanamayan ölecek insanın aklıyla oynamayın bence bu dunya nufusunn azaltılmasınn baslangıcı zırveler bunn ıcın yapıldı Cevap Yaz 0 1 Yayından Kaldır
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