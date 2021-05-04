Uğur Şahin'den müjde: Daha uzun süre dayanan korona aşısı için geri sayım başladı - Son Dakika

Korona salgınından kurtulmak için en büyük silahlarımızdan biri olmayan devam eden aşılarla ilgili mutluluk verici bir haber geldi. BioNTech'in CEO'su Uğur Şahin bugün yaptığı açıklamada daha uygun sıcaklıklarda daha uzun süre saklanabilecek bir aşı için çalışmalara devam ettiklerini bildirdi.

RAF ÖMRÜ 6 AY OLACAK

Reuters'in haberine göre, onay alma aşamasında olan bu yeni Kovid-19 aşısı versiyonu normal buzdolaplarında 2 ila 8 derece arasında saklanabilecek ve raf ömrü ise 6 ay olacak. Uğur Şahin yaptığı açıklamada şu sözlere yer verdi:

"İlk aşı formülümüz -80 derecede saklanmak ve taşınmak zorundaydı. Bu süreçte henüz onay almamış yeni bir formül üzerinde çalışmaya başladık. Bu yeni versiyon aşı 2 ila 8 derece arasında saklanabilecek. Bu aşının dağıtımcılara ulaşacak paketlerini hazırlamaya başladık. Büyük ihtimalle bu derecelerde saklandığında 6 aylık bir raf ömrüne de ulaşacağız."

HEM DAĞITIM HEM DE UYGULAMADA KOLAYLIK SAĞLAYACAK

Şahin'in müjdesini verdiği ve aşının hem dağıtımında hem de uygulama aşamasında büyük kolaylık sağlayacak bu yeni versiyonu da Pfizer firmasıyla birlikte geliştiriliyor.

EN BÜYÜK AŞI DEPOSU ANKARA'DA

Ankara'da Türkiye'nin en büyük aşı depolama merkezi bulunuyor. Tüm Türkiye'deki Sinovac ve Biontech aşıları bu merkezde 7 gün 24 saat izleniyor, sıcaklıkları takip ediliyor, risk görüldüğünde hemen müdahale ediliyor. Ayrıca aşılar tek tek el ile inceleniyor. Bir sorun olup olmadığı tespit ediliyor.

AŞILAR SEVKİYAT SIRASINA ADIM ADIM TAKİP EDİLİYOR

BioNTech aşıları -80 derece bu depolarda saklanıyor. Aşıların güvenliğini sağlayan kare kod üretimi ve paketleme de burada yapılıyor. Ayrıca sevkiyatı yapılan aşılar yoldayken de takip ediliyor. Hangi araçta hangi aşının olduğu ve sıcaklığı canlı olarak kaydediliyor.