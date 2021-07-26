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Uğur Şahin'den tedirgin eden sözler: Aşının varyantlara karşı sağladığı koruma düşüyor - Son Dakika

Uğur Şahin'den tedirgin eden sözler: Aşının varyantlara karşı sağladığı koruma düşüyor

26.07.2021 13:10

Koronayla mücadelede en büyük silahımız olan aşılama oranının etkinliğinin ne kadar olduğu halen çözülemeyen bir tartışma konusu. Aşının mucidi Uğur Şahin, aşının antikor oranının düştüğünü söyleyerek, "Aşının yeni varyantlara karşı sağladığı koruma daha düşük. Ancak hücresel bağışıklığın düştüğüne dair bir kanıt yok." açıklamasını yaptı.

Koronavirüs salgınına karşı Türk bilim insanları Özlem Türeci ve Uğur Şahin'in kurduğu BioNTech, Pfizer ile güçlerini birleştirerek bir aşı geliştirdi ve son yılların en büyük başarı öykülerinden birine imza attı. Fakat Delta varyantının hızla yayılması ve geçen hafta İsrail'de yapılan bir araştırmada BioNTech'in geliştirdiği aşının bu tür mutasyonlara karşı güçsüz olduğunun ortaya çıkması sonrasında Şahin açıklamalarda bulundu.

"3. DOZ AŞIYA NADİREN İHTİYAÇ VAR"

Wall Street Journal'a özel bir demeç veren Şahin, "Aşının yarattığı Kovid-19 bağışıklığı düşüyor fakat şu an üçüncü bir doz aşıya nadiren ihtiyaç var" dedi.

HÜKÜMETLER KARARLARINI KENDİLERİ VERMELİ

Şahin, her ülke hükümetinin bu konuda kendi kararını vermesi gerektiğini dile getirirken, "Ülkeler, kırılgan ve riskli gruptaki insanlara ekstra doz aşı verip vermeme konusunda kararı kendileri almalı" sözlerine yer verdi.

"AŞININ YENİ VARYANTLARA KARŞI SAĞLADIĞI KORUMA DAHA DÜŞÜK"

Şahin, bu araştırma sonuçlarını doğrularken, buna karşılık aşının 7 ay sonra bile koruma sağladığının altını çizdi. Şahin, henüz bir üçüncü doz aşıya ihtiyaç olmadığını da vurguladı. Şahin, "Antikor seviyeleri azalıyor. Aşının yeni varyantlara karşı sağladığı koruma daha düşük" ifadelerinde bulundu.

"HASTALIK AĞIR ATLATILMIYOR"

Şahin, "Antikor seviyelerinin düşmesi demek insanların hastalanması anlamına gelebilir. Fakat henüz hücrelerin bağışıklığının düştüğüne dair bir kanıt yok. Çünkü hastalık bulaşanlar, bu rahatsızlığı ağır atlatmıyor" dedi.

Uğur Şahin'den tedirgin eden sözler: Aşının varyantlara karşı sağladığı koruma düşüyor

COVIRAN Bereket, Koronavirüs, Uğur Şahin, İsrail, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Uğur Şahin'den tedirgin eden sözler: Aşının varyantlara karşı sağladığı koruma düşüyor - Son Dakika


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