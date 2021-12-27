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Uğur Şahin ve Özlem Türeci AB'nin "ilham verenler" listesinin başında - Son Dakika

Uğur Şahin ve Özlem Türeci AB'nin "ilham verenler" listesinin başında

27.12.2021 15:01
Uğur Şahin ve Özlem Türeci AB'nin "ilham verenler" listesinin başında

Avrupa Birliği'nin (AB) 2021 için hazırladığı ilham veren olaylar listesinin ilk sırasında Kovid-19 aşısını geliştiren Alman biyoteknoloji firması BioNTech'in kurucuları Türk bilim insanları Uğur Şahin ile Özlem Türeci'ye yer verildi.

Avrupa Birliği'nin (AB) 2021 için hazırladığı ilham veren olaylar listesinin ilk sırasında Kovid-19 aşısını geliştiren Alman biyoteknoloji firması BioNTech'in kurucuları Türk bilim insanları Uğur Şahin ile Özlem Türeci'ye yer verildi.

AB Komisyonunun sosyal medya hesabında paylaşılan listede, 2021'in tüm zorluklara rağmen dayanışma, liyakat ve umut içeren ilham verici hikayelere de sahne olduğu belirtildi.

AB için 2021'in ilham veren hikayelerinde ilk sırada "bilimin gücü" başlığıyla Uğur Şahin ve Özlem Türeci'ye yer verildi.

Şahin ve Türeci'nin Kovid-19 aşısını geliştirerek milyonlarca kişinin hayatını kurtardıkları için Liyakat Nişanı ile ödüllendirildikleri hatırlatılarak, "Herkes için ilham verici." ifadesi kullanıldı.

AB'nin listesinde ikinci sırada "dayanışmanın gücü" başlığıyla 350 milyon doz aşının AB ülkelerince COVAX programı aracılığıyla düşük ve orta gelirli ülkelerle paylaşılması gösterildi. Üçüncü sırada "fikirlerin gücü" başlığıyla Avrupa'nın Geleceği Konferansı'nın başlatılmasına yer verildi.

Listede ayrıca yeşil dönüşüme dikkati çekmek için Avrupa'yı dolaşan tren, Erasmus+ programının 35. yılı dolayısıyla 2 avroluk bozuk paranın yeni tasarımı, İtalyan sporcu Beatrice Vio'nun Tokyo 2020 Paralimpik Oyunları'nda altın madalya kazanması ile 2 yeni Galileo uydusunun uzaya gönderilmesi sıralandı.

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Avrupa Birliği, Özlem Türeci, Uğur Şahin, Alman, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Uğur Şahin ve Özlem Türeci AB'nin 'ilham verenler' listesinin başında - Son Dakika


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SON DAKİKA: Uğur Şahin ve Özlem Türeci AB'nin "ilham verenler" listesinin başında - Son Dakika
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