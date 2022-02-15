Uğur Şahin ve Özlem Türeci'den 3 gün sonra farklı karar! "Yılın Atatürkçüsü" ödülünü neden kabul etmediler? - Son Dakika

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Son iki senedir devam eden koronavirüs mücadelesinde önemli bir rol oynayan Almanya'da biyoteknoloji firması BioNTech'in kurucu ortakları Prof. Dr. Uğur Şahin ve Dr. Özlem Türeci, birçok ödüle layık görüldü. Korona aşısı ile büyük yankı uyandıran çift, başta Almanya Cumhurbaşkanı Frank- Walter Steinmeier'den aldıkları liyakat nişanı olmak üzere birçok ödülün sahibi oldu.

ÖDÜLÜ ÖNCE KABUL ETTİLER

İki bilim insanı, Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) tarafından da bu yıl verilecek olan "Yılın Atatürkçüsü" ödülüne layık görüldü. Şahin ve Türeci, bu ödülü almayı kabul etti ve bir yazı ile bunu derneğe bildirdi. İkili ayrıca, Türkiye'de ödülü kendileri adına alması için ismi de belirleyerek derneğe bildirdi.

3 GÜN SONRA VAZGEÇTİLER

Fakat 3 günlük bir sürenin ardından derneğe Almanya'dan bir yazı daha gönderildi. Türeci ve Şahin, bu kez yazılarında ödülü kabul edemeyeceklerini ifade etti.

"SADECE BİLİM KURULUŞLARINDAN ÖDÜL ALABİLİRİZ"

Ensonhaber'in haberine göre; Türeci ve Şahin, kendilerinin bilim insanları olduklarını ve sadece bilim kuruluşları ve benzer derneklerden ödül kabul etmelerinin doğru olacağını belirtti.