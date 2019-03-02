Uğur Seyrek' in Dans Eden Heykelleri '' Gölgenden Kaçamazsın''

2016, 2017, 2018 yıllarında yaptığı yaklaşık 20 heykel ve 28 desenden oluşan sergi 5 Nisan tarihine kadar gezilebilecek.

Koreograf Uğur SEYREK, dans hayatının yanı sıra 1983 yılında Berlin' de resim ve heykel çalışmalarına başladı. Altmışın üzerinde kişisel ve karma sergiye katıldı. Bu sergilerde özellikle Stuttgart dönemindekiçalışmaları ilgi odağı oldu. Onun resim ve heykellerinde dansın, koreografilerinde resim ve heykelin etkileri görünür. Desen çalışmaları hem koreografilerinin hem de heykellerinin başlangıç noktasıdır. Sanatçı, koreografi çalışması yapacağı müziği defalarca dinlerken, desenler de beraberinde '' akarcasına oluşur '' kendi ifadesiyle. Heykeller ise koreografisini yapacağı eserin dans hareketleridir aslında, tek tek… Adımlar, dönüşler, duruşlar… '' Birebir olmasa da bu çalışmalarla koreografinin nasıl bir şey olacağını hayal etmeye çalışıyorsunuz. Hep böyle oluşuyor. Başka türlü de olmuyor, birbirini besliyor işler. Danstan bağımsız yaptığım bir heykel çalışması yok gibi…''

Uğur Seyrek' in '' Gölgenden Kaçamazsın '' adını verdiği bu sergisinde yer alan son heykel çalışmaları, koreografisini ve rejisini yaptığı Yunus Emre eserinin çalışmalarıyla eş zamanlı olarak hayata geçen eserlerdir.

"Uğur Seyrek, bu dünyaya, sanatsal dokunuşlarıyla onu anlamlandırmak, güzelleştirmek, zenginleştirmek için gelmiş özel bir insan. Multidisipliner bir sanatçı olarak yeteneğinin ve yaratıcılığının izlerini sahnede, tuvalde ve bronzda görüyoruz. O, bugüne dek aldığı ve almaya devam edeceği tüm övgü, ödül ve alkışları fazlasıyla hak ediyor."