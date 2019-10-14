Son Dakika Haberleri: Uğur Şirketleri üzerindeki kayyum kalktı
Son Dakika Ekonomi Uğur Şirketleri üzerindeki kayyum kalktı

Uğur Şirketleri üzerindeki kayyum kalktı

30 dakika önce

TMS F'nin tarafından kayyumla yönetilen Uğur Soğutma ve Uğur Şirketleri'nin aralarında bulunduğu Aydın'daki 22 şirket üzerindeki kayyum kararı kaldırıldı.

Uğur Şirketleri üzerindeki kayyum kalktı, System.String[]

TMS F'nin tarafından kayyumla yönetilen Uğur Soğutma ve Uğur Şirketleri'nin aralarında bulunduğu Aydın'daki 22 şirket üzerindeki kayyum kararı kaldırıldı.


Aydın 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan duruşmada TMSF'nin kayyum olarak idare ettiği toplam 22 şirketle ilgili olarak yapılan açıklamada "Şirketle ilgili olarak gelen bilirkişi raporları FETÖ örgütünün örtülü ya da açık herhangi bir ortaklığı rastlanmaması ve müfettişlerin şirket üzerinde yaptığı incelemeler sonucu kayyum kararının kaldırılmasına karar verildi" denilerek Uğur Soğutma'nın da aralarında bulunduğu 22 şirket üzerinden kayyum kararının kaldırıldığı belirtildi. - AYDIN

Uğur Soğutma, Aydın, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 03:46 Kaynak: İHA
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