Son Dakika Haberleri: Uğur Soğutma, 2019 Yılı Servisler Toplantısını Yaptı.

Uğur Soğutma, 2019 Yılı Servisler Toplantısını Yaptı.

20 dakika önce

AYDIN (İHA) – Türkiye'nin soğutma sektöründe önde gelen firmaları arasında yer alan ve binlerce kişiyi istihdam eden Uğur Soğutma'nın geleneksel "Yetkili servisler toplantısı" gerçekleştirildi.

Uğur Soğutma, 2019 Yılı Servisler Toplantısını Yaptı., System.String[]
AYDIN (İHA) – Türkiye'nin soğutma sektöründe önde gelen firmaları arasında yer alan ve binlerce kişiyi istihdam eden Uğur Soğutma'nın geleneksel "Yetkili servisler toplantısı" gerçekleştirildi. Antalya'da Adalya Elite Lara Otel'de gerçekleştirilen toplantıya Türkiye'nin dört bir köşesinden katılım sağlayan 250'ye yakın servis ile 2018 yılının değerlendirmesi yapılırken 2019 hedefleri paylaşıldı.

Uğur Şirketler Grubu Genel Müdürü Yusuf Öksüzömer'in konuşması ile başlayan toplantılar, Uğur Soğutma yöneticilerinin yapmış oldukları sunumlar ile devam etti. Müşteri Hizmetleri Grup Yöneticisi Hasan Kardeşler "Servis ve Tüketici Hizmetleri Süreçleri" konularında konuşma yaparken Yurt İçi Satış Koordinatörü Erdoğan Ulaş moderatörlüğünde "Müşteri İlişkileri ve Servisin Önemi" konulu açık oturum gerçekleştirildi. Organizasyon boyunca birçok konuda teknik eğitim ve seminerler de düzenlenerek, yetkili servisler 2019 yılı sezonuna hazırlandı.

Dört gün süren toplantı ve seminerlerde 2019 yılında üretimine başlanılan, en yüksek teknolojiyle üretilen yeni ürünlerin sergilendiği, yeni teknolojilerle ilgili yetkili servislere teknik bilgilerin verildiği fuaye alanı da büyük ilgi gördü.

Organizasyonun son gününde gerçekleştirilen gala gecesinde en iyi performans ve başarı gösteren yetkili servislere çeşitli hediyeler verildi. - AYDIN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 09:43 Kaynak: İHA

Antalya, Türkiye, Uğur Soğutma, Ekonomi
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