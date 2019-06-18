Son Dakika Haberleri: Uğur Soğutma'dan Kayseri çıkartması
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Uğur Soğutma'dan Kayseri çıkartması

1 saat önce

Türkiye'de soğutma sektörünün öncüsü Uğur Soğutma, Forum Kayseri'de yaptığı etkinlikle Kayserililerle buluştu.

Uğur Soğutma'dan Kayseri çıkartması, System.String[]
Türkiye'de soğutma sektörünün öncüsü Uğur Soğutma, Forum Kayseri'de yaptığı etkinlikle Kayserililerle buluştu.

Alem Fm radyosunda "Kafa Açan Uzman" programının ana sponsoru olan Uğur Soğutma ile Alem Fm işbirliğinde gerçekleştirilen etkinlikte birçok sürpriz hediyeler, Uğur indirim kuponları ve ücretsiz yiyecek, içecek ikramları dağıtıldı.

Etkinlik alanında gerçekleştirilen 'Kafa Açan Uzman' özel canlı yayınıyla Kayseri halkı keyifli anlar yaşarken ziyaretçilere de bizzat Uğur Soğutma tarafından dondurma, soğuk içecekler ve sürpriz hediyeler dağıtıldı. Canlı yayına katılan ve bir köy okulunda görev yapan öğretmenin, okulu için çeşitli spor malzemeleri talebi Uğur Soğutma yetkilileri tarafından karşılanacağı belirtildi.

Canlı yayına katılan Uğur Soğutma'nın yetkili 2 bayisi ile keyifli sohbet gerçekleştiren Kafa Açan Uzmanlar (Fatih Yıldırım ve Umut Bezgin), Kayseri halkının enerjisinden çok etkilendiklerini dile getirdiler.

Türkiye'nin çeşitli illerinde bu keyifli etkinliklere devam edeceklerini belirten Uğur Soğutma yetkilileri Kayseri özelinde yapılan özel indirimlerin ise 22 Haziran'a kadar Uğur Yetkili Bayilerinde geçerli olduğu dile getirerek, 30 Haziran'a kadar ücretsiz 7 yıl garanti ve sıfır ÖTV kampanyalarını da hatırlattılar. - KAYSERİ
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 09:54 Kaynak: İHA
Türkiye, Kayseri, Uğur Soğutma, Güncel
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