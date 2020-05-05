Uğur Soğutma'dan tüm annelere ve annesini sevindirmek isteyenlere jest - Son Dakika

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Uğur Soğutma'dan tüm annelere ve annesini sevindirmek isteyenlere jest
6 saat önce
Türkiye'nin ilk derin dondurucu ve ilk A++ enerji sınıfına sahip derin dondurucu üreticisi olan Uğur Soğutma, bu yıl 10 Mayıs günü kutlanacak olan Anneler günü dolayısıyla annelere ve annesini sevindirmek isteyenlere özel indirim başlattı.
Türkiye'nin ilk derin dondurucu ve ilk A++ enerji sınıfına sahip derin dondurucu üreticisi olan Uğur Soğutma, bu yıl 10 Mayıs günü kutlanacak olan Anneler günü dolayısıyla annelere ve annesini sevindirmek isteyenlere özel indirim başlattı.
Firma tarafından yapılan açıklamada "Anneler gününe özel indirim kampanyamızda 500 TL'ye varan çok büyük indirimlerimiz var hem de yine tüketici tarafında ciddi bir olumlu etkisi olan ücretsiz 7 yıl garantimiz devam ediyor. Kampanya süresince UED 7246 DTK NF D/S A+ (BEYAZ) derin dondurucu ürünümüz perakende ürün satış fiyatı KDV dahil 2 bin 985 TL yerine 2 bin 495 TL, UED 5218 DTK A++ derin dondurucu ürünümüz perakende ürün satış fiyatı KDV dahil 2 bin 502TL yerine bin 995 TL olarak ve tavsiye edilen perakende fiyat olacaktır" denildi. - AYDIN
Haber Yayın Tarihi: 05.05.2020 10:00 Kaynak: İHA
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