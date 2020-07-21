Uğur Suyu İçme Suyu Arıtma Tesisislerinin temizliği tamamlandı - Son Dakika

DÜZCE (İHA) – Düzce'de DSİ'nin de desteği ile içme suyu isale yapımı projesi öncesinde Uğur Suyu Arıtma Tesisi Regülatörü temizleme işlemi tamamlandı.



Düzce Belediyesi bünyesinde bulunan Uğur Suyu İçme Suyu Arıtma Tesisi Regülatöründe başlatılan temizlik çalışmaları, DSİ 55. Bölge Müdürlüğünün de desteği ile öngörülen sürede tamamlandı. Çalışmalar hakkında bilgi veren Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, "Uğur Suyu Düzce'nin ana içme suyu kaynağını oluşturuyor. Burada köklü bir çözüm üreteceğimizi en baştan beri söyledik. Su cenneti Düzcemiz de su sorunu yaşamaya asla müsaade edemeyiz. DSİ ile birlikte yaptığımız bu çalışma ile Uğur Suyu regülatörü kum çakıl temizliği yapıldı. Bunun yanında Uğur Suyu ve Samandere'de 5 km uzunluğunda taşkın riskine karşı düzenleme yapıldı ve devam ediyor. Düzce içme suyu temininin acil şekilde sağlanması amacıyla DSİ, proje ihalesini tamamladı, 2020 sonu itibariyle inşaat ihalesine başlanmasını bekliyoruz. Bu proje ile ilimiz neler kazanacak? Her şeyden önemlisi; bu proje Düzce'nin sorununa kalıcı çözüm olacak. Proje kapsamında pompa ve terfi merkezi ile 2 km uzunluğunda isale hattı yapımı, Beyköy regülatörünün yenilenmesi ve 6 km uzunluğunda isale hattı yapımı, günde 100 bin metreküp kapasiteli yeni arıtma tesisinin yapımı projelendirilecek. Bu çalışmalarla birlikte şehrimizin su şebekesinde yaşanan kronik sorunlar tarih olacak. Şimdiden tüm hemşehrilerime, Düzcemiz'e hayırlı uğurlu olsun" dedi. - DÜZCE