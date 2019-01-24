Uğur Terzioğlu Atbd Council Başkanlığı'na Yeniden Seçildi

Amerikan Türk İş Geliştirme Konseyi'nin (ATBD Council) Olağanüstü Genel Kurulunda, Uğur Terzioğlu üçüncü kez Konsey Genel Başkanı oldu.

Amerikan Türk İş Geliştirme Konseyi'nin (ATBD Council) Olağanüstü Genel Kurulunda, Uğur Terzioğlu üçüncü kez Konsey Genel Başkanı oldu.



ATBD Council Genel Başkanı Uğur Terzioğlu, Türkiye ile ABD arasındaki siyasi ilişkilerin normalleşmesinden iş dünyası olarak memnuniyet duyduklarını belirtti. Ticaret Bakanlığı'nın bu yıl Amerika'yı hedef pazar olarak ilan ettiğini hatırlatan Terzioğlu, önümüzdeki Nisan ayında ABD'nin çeşitli eyaletlerini kapsayacak şekilde bir iş heyeti gezisi organize etmeyi planladıklarını da söyledi.



Genel Kurul'daki seçimlerde, Turkcell'in ilk Genel Müdürü Cüneyt Türktan Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığına, 9. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın kendisiyle aynı adı taşıyan torunu Turgut Özal ise Yönetim Kurulu Üyeliğine seçildi. Centurion Medicals Yönetim Kurulu Başkanı Ersin Erfa da Yönetim Kurulu'nda yer alan bir başka isim oldu.



Danışma Kurulu'na ise Gülermak Construction Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Güleryüz, RS Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Recep Sancak, Keller Williams Realty yönetici ortağı Devrim Aka ve Girne Amerikan Üniversitesi'nden Serhat Akpınar getirildi.



ATBD Council'in, İzmir ve Ankara'nın yanı sıra Lefkoşa, Londra, New York ve Toronto'da da temsilcilikleri bulunuyor. (Fotoğraflı) - İstanbul

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