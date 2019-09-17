Son Dakika Haberleri: Uğur Tütüneker: "Adanaspor maçını kazanmalıydık"
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Uğur Tütüneker: "Adanaspor maçını kazanmalıydık"

29 dakika önce

TFF 1. Lig ekibi Adana Demirspor'un teknik direktörü Uğur Tütüneker, golsüz berabere kaldıkları Adanaspor maçına ilişkin, "Gol girişimlerimiz daha fazlaydı, bunları gol yapıp Adanaspor maçını kazanmalıydık.

TFF 1. Lig ekibi Adana Demirspor'un teknik direktörü Uğur Tütüneker, golsüz berabere kaldıkları Adanaspor maçına ilişkin, "Gol girişimlerimiz daha fazlaydı, bunları gol yapıp Adanaspor maçını kazanmalıydık." dedi.

Tütüneker, kulüp tesislerinde düzenlediği basın toplantısında, baskılı oynayan bir takım oluşturmaya çalıştığını söyledi.

Adanaspor ile derbide golsüz berabere kaldıklarını anımsatan Tütüneker, "Topu çıkartmakta zorluk çektik. Orta saha kendini göstermedi ve sıkıntılar yaşadık. Ama istek ve arzu anlamında çok memnunum." diye konuştu.

Uğur Tütüneker, takımdaki fiziksel eksikliklerden bahsederek, "İki net pozisyonumuz var. Gol girişimlerimiz daha fazlaydı, bunları gol yapıp Adanaspor maçını kazanmalıydık " ifadelerini kullandı.

Takımda bir mantalite oluşturmaya çalıştığının altını çizen Tütüneker, şunları kaydetti:

"Genel anlamda topa sahip olmamız lazım. Defansta da orta sahada da 3. bölgede de böyle olmalı. Bunun üzerinde duracağız. Çalışarak veya farklı oyuncularla bunu gerçekleştireceğiz. Dönem dönem pas organizasyonları da oldu. Takım içinde iyi niyet var, istek ve arzu anlamında bir şeyler var. Biz hep kötüyü konuşuyoruz. İyi tarafına da bakmamız lazım."

Uğur Tütüneker: Adanaspor maçını kazanmalıydık

Türkiye Futbol Federasyonu, Adana Demirspor, Uğur Tütüneker, Adanaspor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 07:30 Kaynak: AA
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