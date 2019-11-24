Son Dakika Haberleri: Uğur Tütüneker: "Aldığımız 3 puan için mutluyuz"
Son Dakika Spor Uğur Tütüneker: 'Aldığımız 3 puan için mutluyuz' - Son Dakika Spor

Uğur Tütüneker: "Aldığımız 3 puan için mutluyuz"

6 saat önce

- Uğur Tütüneker: "Aldığımız 3 puan için mutluyuz"ANKARA - TFF 1. Lig'in 12. haftasında Osmanlıspor'u 3-2 mağlup eden Adana Demirspor Teknik Direktörü Uğur Tütüneker, "Aldığımız 3 puan için mutluyuz" dedi.

- Uğur Tütüneker: "Aldığımız 3 puan için mutluyuz"

ANKARA - TFF 1. Lig'in 12. haftasında Osmanlıspor'u 3-2 mağlup eden Adana Demirspor Teknik Direktörü Uğur Tütüneker, "Aldığımız 3 puan için mutluyuz" dedi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Adana Demirspor Teknik Direktörü Uğur Tütüneker, "İlk ve ikinci yarı şeklinde konuşmak lazım. İlk yarı üstün oynadık. 3 golden sonra 4. ve 5. golü bulabilirdik. Çok pozisyon vardı fakat ikinci yarı istediğimiz hiçbir şey olmadı. Kötü oyun oynadık. Sonuçta aldığımız 3 puan için mutluyuz. Takımımı tebrik ediyorum. Osmanlıspor'a başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Uğur Tütüneker: Aldığımız 3 puan için mutluyuz

Türkiye Futbol Federasyonu, Adana Demirspor, Uğur Tütüneker, Osmanlıspor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 24.11.2019 08:02 Kaynak: İHA
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