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Uğur Tütüneker: "Aldığımız 3 puan için mutluyuz"
6 saat önce
- Uğur Tütüneker: "Aldığımız 3 puan için mutluyuz"ANKARA - TFF 1. Lig'in 12. haftasında Osmanlıspor'u 3-2 mağlup eden Adana Demirspor Teknik Direktörü Uğur Tütüneker, "Aldığımız 3 puan için mutluyuz" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 24.11.2019 08:02 Kaynak: İHA
- Uğur Tütüneker: "Aldığımız 3 puan için mutluyuz"
ANKARA - TFF 1. Lig'in 12. haftasında Osmanlıspor'u 3-2 mağlup eden Adana Demirspor Teknik Direktörü Uğur Tütüneker, "Aldığımız 3 puan için mutluyuz" dedi.
Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Adana Demirspor Teknik Direktörü Uğur Tütüneker, "İlk ve ikinci yarı şeklinde konuşmak lazım. İlk yarı üstün oynadık. 3 golden sonra 4. ve 5. golü bulabilirdik. Çok pozisyon vardı fakat ikinci yarı istediğimiz hiçbir şey olmadı. Kötü oyun oynadık. Sonuçta aldığımız 3 puan için mutluyuz. Takımımı tebrik ediyorum. Osmanlıspor'a başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.
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