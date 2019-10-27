Son Dakika Haberleri: Uğur Tütüneker: "Başkanla oturup konuşacağız"
Son Dakika Spor Uğur Tütüneker: 'Başkanla oturup konuşacağız'

Uğur Tütüneker: "Başkanla oturup konuşacağız"

34 dakika önce

- Uğur Tütüneker: "Başkanla oturup konuşacağız"ADANA - Adana Demirspor Teknik Direktörü Uğur Tütüneker, 1-1 berabere kaldıkları Adana Demirspor maçı sonrası, "Başkan Murat Sancak ile bir değerlendirme yapacağız. Belki bizde de bir hata vardır.

- Uğur Tütüneker: "Başkanla oturup konuşacağız"

ADANA - Adana Demirspor Teknik Direktörü Uğur Tütüneker, 1-1 berabere kaldıkları Adana Demirspor maçı sonrası, "Başkan Murat Sancak ile bir değerlendirme yapacağız. Belki bizde de bir hata vardır. Bir konuşmak istiyorum" dedi.

"Oyundan dolayı memnunum"

Tütüneker, ligin 9. haftasında evinde 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Hakikaten çocukların çok iyi oynadıklarını düşünüyorum. Ama yine gol gelmiyor, bir türlü gol çıkmıyor. Bu kadar pozisyonda poz girip de atamamak hakikaten sıkıntı. Bazı maçları seyrediyoruz iki pozisyon var yok 2-0 sonuç. Bizden bir türlü gol çıkmıyor. Neden bilmiyorum ama golleri de atamazsak böyle sonuçlar oluyor. Ama oyundan dolayı memnunum. Yapacak bir şey de yok" ifadelerini kullandı.

"Bizi değerlendirsin"

Öte yandan Tütüneker, Başkan Murat Sancak ile görüşeceğini kaydederek, "Oturup konuşacağız. Bakalım ne olacak. Bir değerlendirme yapacağız. Belki bizde de bir hata vardır. Bir konuşmak istiyorum. Değerlendirme yapalım. Herkesle ilgili, takım ve bizimle ilgili konuşmak istiyorum. İstifa söz konusu değil ama onlarda bizi değerlendirsin. Başkanla bir konuşalım sonra konuşuruz" diye konuştu.

Uğur Tütüneker: Başkanla oturup konuşacağız

Adana Demirspor, Uğur Tütüneker, Spor

Haber Yayın Tarihi: 27.10.2019 10:26 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Enzo Roco'dan Şili'deki eylemlere destek!
Galatasaray'dan bomba Falcao açıklaması: Tedavisi tamamlandı ama ağrıları olduğunu söylüyor Abdullah Avcı: Geçen sene Fatih Terim nasıl karşıladıysa onu da öyle karşıladım! Beşiktaş'tan maç sonu olay paylaşım: Beşiktaş umuttur!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.10.2019 23:01:24. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Uğur Tütüneker: "Başkanla oturup konuşacağız"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]