Adana Demirspor Teknik Direktörü Uğur Tütüneker, İstanbulspor mücadelesinin ilk yarısında güzel bir oyun ortaya koyduklarını belirtti. Tütüneker; "İkinci yarı geri çekilmeler başladı. Devre arasında inşallah kendimizi geliştirip hatalarımızı en asgariye indireceğiz" dedi.



TFF 1.Lig'in 17. haftasında Adana Demirspor, deplasmanda İstanbulspor'u 2-0 mağlup etti. Mücadelenin ardından Adana Demirspor Teknik Direktörü Uğur Tütüneker, açıklamalarda bulundu. Tütüneker, "İlk yarı çok iyi oynadık. Tam bizim mantalitemizi ortaya koydular. 2-3 pozisyon vardı, 3'ü de bulabilirdik. İkinci yarı geri çekilmeler başladı. Aynı şekilde bunu 45 dakikaya değil de 60'a, 70'a yaymak lazım. Devre arasında inşallah kendimizi geliştirip hatalarımızı en asgariye indireceğiz" ifadelerini kullandı.



Deneyimli çalıştırıcı, ayrıca Adana Demirspor'un 79. kuruluş yıl dönümünü de kutlayarak, yeni yılda camia olarak güzel günler yaşamayı umut ettiğini söyledi. - İSTANBUL