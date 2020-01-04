Uğur Tütüneker'in Erkan Zengin'e güveni tam

İkinci yarı hazırlıklarını Antalya'nın Belek Turizm Merkezi'nde sürdüren TFF 1. Lig ekibinin 56 yaşındaki çalıştırıcısı, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.



Devre arasında transfer çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Tütüneker, "İkinci yarı için takviyeler yapıyoruz. İyi takviyeler için elimizden geleni yapıyoruz. Devre arası takviyeleri çok zor oluyor. Erkan Zengin ve Osmanlıspor'dan Hasan Kılıç ile anlaşmaya vardık." ifadelerini kullandı.



Erkan Zengin'in önemli bir futbolcu olduğunu vurgulayan Uğur Tütüneker, "Erkan Zengin kalibre değiştirir. Fatih Karagümrük'te bunu yaptı. Yeteneği, isteği ve arzusu var. Bizde de bunu mutlaka yapacaktır. Bu durum kendisine bağlı. Çok istekli ve bunu da antrenmanlarda görüyoruz. TFF 1. Lig ve Süper Lig'de herkes tarafından bilinen bir oyuncu. Katkısı bize ve takıma iyi gelecektir. İnşallah bu katkıyı da fazlasıyla sağlar." diye konuştu.



Adana Demirspor'un sezona iyi başlayamadığının altını çizen deneyimli teknik adam, şunları kaydetti:



"Sadece son 2 maçı kazandık. Hem play-off'a hem de ilk 2'ye ortak olduk. Bu, bizim açımızdan iyi oldu. Mantalite, takım anlayışı ve sistem hemen oturmuyor. Yavaş yavaş biz takıma, takım da bize alışıyor. İyi maçlar çıkardık. 6-7 puan daha fazlamız olabilirdi. İyi oynadığımız bazı maçları kazanamadık, kötü oynadığımız maçları ise kaybettik. İlk yarı böyle geçti. Ama ikinci yarıda çok farklı ve çok zor bir lig olacak. Bizim de buna hazır olmamız lazım. 8-10 bin kişi önünde oynayan bir takımız. Taraftarımıza da sizin aracılığınızla teşekkür ederim. Buna karşılık vermemiz lazım. İkinci yarıda daha fazla galibiyet alarak Adana Demirspor camiasını mutlu etmek istiyoruz."



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